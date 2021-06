Enrico Brignano per "Fuori Museo": si arricchisce il cartellone proposto dalla Fondazione Seca

Tornano i grandi eventi a Trani in Piazza Duomo con la rassegna "Fuori Museo" organizzata dal Polo Museale Fondazione Seca. Un cartellone ricco di appuntamenti, in programma davanti alla maestosa cattedrale, scenario che ancora una volta farà da cornice ad eventi unici e suggestivi. Come quello del prossimo 9 settembre quando sul palco di Fuori Museo si esibirà Enrico Brignano con lo spettacolo "Un'ora sola ti vorrei".Reduce da una trionfale tournée invernale nei più importanti palazzetti dello sport di tutta Italia, Enrico Brignano torna sulle scene con uno spettacolo che sfida e rincorre il tempo. A spasso nel suo passato, tra ricordi e nuove proposte che rappresentano un ponte gettato sul futuro, Enrico passeggia sulla linea tratteggiata del nostro presente, saltella tra i minuti, prova a racchiudere il fiume di parole che ha in serbo per il suo pubblico e a concentrarle il più possibile, in un'ora e mezza di spettacolo. Sì, un'ora e mezza. Ma il titolo dice "un'ora sola". Brignano riuscirà magicamente, insieme al suo pubblico, a fermare anche il tempo?