Episodi d'inciviltà post partita, Amiu invita alla responsabilità

Infatti nel corso dei festeggiamenti post-partita vengono sistematicamente divelti contenitori e attrezzature contenenti rifiuti di vario genere e dunque l'Azienda all'indomani di ogni partita dell'Italia agli Europei, è costretta ad operare interventi straordinari per riportare decoro e per rimediare al fenomeno dilagante. Intendiamo stigmatizzare con forza tali comportamenti e invitiamo la cittadinanza, in vista della finale degli Europei in programma domenica 11 luglio, ad una maggiore collaborazione e responsabilità. Auspichiamo, insieme alla vittoria dell'Italia, che la gioia collettiva possa scatenarsi in maniera civile e rispettosa della bellezza della città e del lavoro di AMIU S.p.A.

Anche dopo la bellissima ed emozionante vittoria dell'Italia nella semifinale degli Europei AMIU S.p.A. ha registrato purtroppo gli ennesimi diffusi episodi di inciviltà che arrecano danni alla città di Trani ed alle attività aziendali.