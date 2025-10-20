Baldassarre
Erasmus Days 2025: la Baldassarre celebra l’Europa

Decisivo momento di crescita per gli studenti

Trani - lunedì 20 ottobre 2025 10.00 Comunicato Stampa
Una scuola che cresce insieme ai suoi studenti e docenti e cerca di ampliare i propri orizzonti. Quest'anno la scuola secondaria di primo grado Baldassarre, diretta dal Dirigente dott. Marco Galiano, ha partecipato con entusiasmo agli Erasmus Days, l'iniziativa internazionale che celebra i valori della cooperazione, dello scambio culturale e dell'educazione europea, il cui slogan per il 2025 è "Live our values, inspire our future".

Lo scorso 17 ottobre studenti e docenti sono stati protagonisti di una serie di attività, alla presenza dell'assessore alla Pubblica Istruzione, Lucia De Mari, attraverso la presentazione di uno strumento speciale: "Il Vademecum: una guida pratica per giovani cittadini dell'UE".

Il vademecum, creato da ragazzi e docenti con approccio CLIL, è stato messo in scena in tre lingue: inglese, spagnolo e francese; i ragazzi del corso digitale hanno inoltre preparato dei giochi interattivi fissando i concetti espressi nel Vademecum.

La giornata è stata occasione anche per raccontare l'esperienza del personale scolastico, vissuta nel luglio scorso presso la scuola CES di Dublino, per illustrare i progetti in svolgimento, coordinati dalla referente della Commissione Europa, prof.ssa Lucia Canaletti.

Partecipare agli Erasmus Days è stata un'occasione per sentirsi parte di una grande comunità, senza confini: è un invito a guardare oltre, a imparare dagli altri e a crescere insieme.

Un ringraziamento speciale va al Dirigente dott. Marco Galiano, all'assessore Lucia De Mari, alle prof.sse Pasquadibisceglie, Ventura e Verri, ai componenti della Commissione Europa, prof.sse Lucia Canaletti, Sara Maddalena, Carla Palmieri, Valeria Miraglia e Lucrezia Pappagallo. Quest'ultima è stata l'anima degli Erasmus Days presso l' Istituto di piazza Dante, nelle vesti di ideatrice e organizzatrice di questo decisivo evento per la crescita degli studenti.
