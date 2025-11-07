Erasmus+ in Borgogna: la Baldassarre costruisce nuovi ponti

Le mobilità Erasmus+ nell'ambito del progetto "Building Bridges: Empowering Learning and Inclusion" (PNRR_2024) stanno procedendo con successo per la SSS di I grado "Gen.E. Baldassarre".



Il Dirigente Dott. Marco Galiano, insieme alle docenti Lucia Canaletti, Sara Maddalena e Carla Palmieri, è attualmente impegnato nelle attività di Job Shadowing presso il prestigioso Collège Jeorge Semprun di Gueugnon, in Francia.



L'esperienza ha avuto inizio con una calorosa accoglienza da parte del Dirigente M. Grégory Cayon e del suo staff. La delegazione ha potuto partecipare a un confronto costruttivo sui sistemi educativi e sul tempo scuola, iniziando a gettare le basi per la programmazione di futuri partenariati tra le due scuole.



La partecipazione a diverse lezioni ha offerto l'opportunità di osservare le differenti metodologie didattiche in atto al Collège Semprun, ottenendo spunti preziosi per l'arricchimento dell'offerta formativa in linea con gli obiettivi CLIL del progetto PNRR.



Uno dei momenti salienti è stata la visita allo Stadio Jean Laville, sede dell'associazione sportiva FCG (Football Club Gueugnon), che collabora attivamente con la scuola.



La delegazione ha potuto approfondire il modello di sezione sportiva scolastica, scoprendo come gli alunni vengano selezionati e come la scuola enfatizzi l'importanza di coniugare la passione sportiva con il rigore didattico. Questa esperienza è stata percepita come una lezione di inclusione e motivazione che portiamo a casa con l'obiettivo di "costruire ponti" anche attraverso lo sport