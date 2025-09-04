Polizia di Stato
Polizia di Stato
Politica

"Escalation criminalità a Trani", l'allarme di Azione

Dopo l'interdittiva a un lido, la segretaria Merra: "Il Sindaco si attivi con la Prefettura e parli alla città, che è sempre più preoccupata"

Trani - giovedì 4 settembre 2025 12.14 Comunicato Stampa
Riceviamo e pubblichiamo da Raffaella Merra, Segretaria di Azione, il seguente comunicato stampa: "Apprendiamo dagli organi di stampa la notizia, gravissima, di un'interdittiva antimafia emessa dal Prefetto nei confronti di un'attività balneare a Trani, a causa del concreto rischio di condizionamento da parte di clan locali. Una notizia che desta in noi, e in tutta la comunità di Azione Trani, forte preoccupazione."

"Non possiamo ignorare come la nostra città - continua la nota - ritorni ad essere attenzionata su temi delinquenziali molto dolorosi, non molti lontani dalla memoria collettiva. Questo provvedimento della Prefettura non è un fulmine a ciel sereno, ma si inserisce in un contesto di crescente allarme sociale che i cittadini vivono quotidianamente. L'escalation legata alla microcriminalità, i continui atti vandalici, l'inarrestabile piaga dei furti d'auto e, ora, la certificata ombra delle infiltrazioni mafiose nel nostro tessuto economico, disegnano un quadro allarmante che non può essere sottovalutato."

"Per queste ragioni, chiediamo con forza che il Sindaco Amedeo Bottaro si attivi immediatamente, approfondendo la situazione con la Prefettura per comprendere la reale portata del fenomeno. Chiediamo inoltre che - conclude il comunicato - con la massima trasparenza, ne dia esito alla cittadinanza, sempre più preoccupata. La sicurezza e la legalità sono le fondamenta di una comunità sana e non possono essere oggetto di silenzio o inazione. Azione Trani continuerà a vigilare e a farsi portavoce delle istanze dei tranesi."
  • Raffaella Merra
  • Azione
Altri contenuti a tema
Merra (Azione Trani): "Un Bando Regionale per Combattere la Povertà Educativa con lo Sport" Merra (Azione Trani): "Un Bando Regionale per Combattere la Povertà Educativa con lo Sport" La segnalazione di una importante opportunità: "in arrivo finanziamenti fino a 10.000 euro per progetti sportivi dedicati a bambini e ragazzi"
Raffaella Merra (Azione Trani): “L'abbandono scolastico è una ferita sociale, servono progetti concreti” Raffaella Merra (Azione Trani): “L'abbandono scolastico è una ferita sociale, servono progetti concreti” Le proposte per rispondere all'emergenza: un "Patto Educativo di Comunità", uno "Sportello di Orientamento Permanente" e la "Scuola Aperta 2.0"
Villa Comunale di Trani, la ricetta di Azione: "Più sicurezza e inclusione per restituirla ai cittadini" Villa Comunale di Trani, la ricetta di Azione: "Più sicurezza e inclusione per restituirla ai cittadini" Raffaella Merra: "Come far rivivere la nostra Villa Comunale e farla tornare un vero luogo di benessere per i cittadini".
Cani ammessi al cimitero di Trani: via libera con nuove regole Cani ammessi al cimitero di Trani: via libera con nuove regole Grazie alle segnalazioni dei cittadini e all'interazione con il gruppo politico "Azione", il nuovo gestore ha disposto una prima regolamentazione degli accessi per gli animali
Il verde pubblico di Trani è "imbarazzante": l'affondo di Azione Il verde pubblico di Trani è "imbarazzante": l'affondo di Azione "Una gestione del Verde pubblico senza criterio, una serie di scelte inquietanti da parte dell' Amministrazione Bottaro-Ferrante. Chiediamo le dimissioni dell'assessore al ramo"
"Vicenda finta ordinanza, io sto coi vigili tranesi", la nota di Raffaella Merra di Azione "Vicenda finta ordinanza, io sto coi vigili tranesi", la nota di Raffaella Merra di Azione "Il problema è a monte, i parcheggi sono carenti. Solidarietà alla Polizia Locale"
Vertice di Azione in Puglia, tra politica e bisogni del territorio. Merra: "Presentate le priorità di Trani" Vertice di Azione in Puglia, tra politica e bisogni del territorio. Merra: "Presentate le priorità di Trani" I vertici nazionali e locali del partito si sono incontrati per fare il punto sui temi più urgenti, dal welfare all’inverno demografico, ascoltando le istanze dei cittadini della BAT
Edilizia Popolare a Trani: Azione Denuncia il "Pacco Avvelenato" di Via Grecia Edilizia Popolare a Trani: Azione Denuncia il "Pacco Avvelenato" di Via Grecia Merra e Verziera accusano l'amministrazione di aver consegnato appartamenti con infiltrazioni, disagi per i disabili e problemi igienici, chiedendo accesso agli atti per far luce sulla situazione
Antimafia, interdetto un lido a Trani
4 settembre 2025 Antimafia, interdetto un lido a Trani
Due ingegneri tranesi lanciano Ti Playlisto, la musica su misura che sfida gli algoritmi
4 settembre 2025 Due ingegneri tranesi lanciano Ti Playlisto, la musica su misura che sfida gli algoritmi
Una città pronta a sognare: che entusiasmo per la presentazione della Soccer Trani
4 settembre 2025 Una città pronta a sognare: che entusiasmo per la presentazione della Soccer Trani
"Aperti X Ferie ", l'estate di Auser di Trani chiude tra gli applausi
4 settembre 2025 "Aperti X Ferie", l'estate di Auser di Trani chiude tra gli applausi
Tribunale, il tempo stringe
4 settembre 2025 Tribunale, il tempo stringe
Sapori di Puglia in festa a Trani
4 settembre 2025 Sapori di Puglia in festa a Trani
1
Articolo 97 lancia "Progetto Donna " a Trani
4 settembre 2025 Articolo 97 lancia "Progetto Donna" a Trani
Mercato moto: numeri immatricolazioni in calo, ma cresce l'usato
3 settembre 2025 Mercato moto: numeri immatricolazioni in calo, ma cresce l'usato
Soccer Trani, l’attesa è finita: è il giorno di presentarsi alla cittadinanza!
3 settembre 2025 Soccer Trani, l’attesa è finita: è il giorno di presentarsi alla cittadinanza!
1
Tragedia alla stazione di Trani: uomo muore investito da un treno
3 settembre 2025 Tragedia alla stazione di Trani: uomo muore investito da un treno
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.