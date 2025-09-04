"Escalation criminalità a Trani", l'allarme di Azione

Riceviamo e pubblichiamo da, Segretaria di Azione, il seguente comunicato stampa: "Apprendiamo dagli organi di stampa la notizia, gravissima, di un'interdittiva antimafia emessa dal Prefetto nei confronti di un'attività balneare a Trani, a causa del concreto rischio di condizionamento da parte di clan locali. Una notizia che desta in noi, e in tutta la comunità di Azione Trani, forte preoccupazione.""Non possiamo ignorare come la nostra città -- ritorni ad essere attenzionata su temi delinquenziali molto dolorosi, non molti lontani dalla memoria collettiva. Questo provvedimento della Prefettura non è un fulmine a ciel sereno, ma si inserisce in un contesto di crescente allarme sociale che i cittadini vivono quotidianamente. L'escalation legata alla microcriminalità, i continui atti vandalici, l'inarrestabile piaga dei furti d'auto e, ora, la certificata ombra delle infiltrazioni mafiose nel nostro tessuto economico, disegnano un quadro allarmante che non può essere sottovalutato.""Per queste ragioni, chiediamo con forza che il Sindaco Amedeo Bottaro si attivi immediatamente, approfondendo la situazione con la Prefettura per comprendere la reale portata del fenomeno. Chiediamo inoltre che -- con la massima trasparenza, ne dia esito alla cittadinanza, sempre più preoccupata. La sicurezza e la legalità sono le fondamenta di una comunità sana e non possono essere oggetto di silenzio o inazione. Azione Trani continuerà a vigilare e a farsi portavoce delle istanze dei tranesi."