Esternalizzazione del servizio di pulizia e sanificazione nell'Asl Bat, nel pomeriggio protesta silenziosa dei lavoratori della Sanitaservice

A seguito della notizia ( click qui ) dell'avvio di una procedura da parte dell'Asl Bat per l'esternalizzazione del servizio di pulizia e sanificazione nelle aziende ospedaliere del territorio, questo pomeriggio, alle ore 14.30, un raggruppamento spontaneo di lavoratori della Sanitaservice s'incontrerà ad Andria per protestare in maniera silenziosa in via Fornaci (davanti alla sede dell'Asl Bat).In caso di mancate risposte dalla Regione Puglia sulla tematica i lavoratori preannunciano, inoltre, sit-in di protesta dalla prossima settimana, in accordo con la segreteria regionale della Fials.