Due detenuti evadono dal Carcere di Trani

Nel pomeriggio di giovedì 26 agosto, intorno alle 14.45, due detenuti di origini baresi sono fuggiti dal Carcere maschile di Trani dove stavano scontando la loro pena. Secondo quanto si apprende da fonti di Polizia giudiziaria, i due, eludendo la sorveglianza con la scusa di raggiungere altri lavoranti, hanno scavalcato il muro di cinta e sono fuggiti sulla strada principale di via Andria. Nel giro di poco tempo, il Carcere è stato raggiunto da tutte le forze dell'ordine cittadine che tuttora stanno setacciando l'intero territorio per rintracciare i due fuggitivi.Il primo a commentare la clamorosa notizia è stato il segretario generale Cosp, Domenico Mastrulli: «A Trani una evasione non accadeva dal 1970/1972 quando a scavalcare il vecchio muro di cinta fu un certo detenuto "Zinfollino"».