Michele Scagliarini
Michele Scagliarini
Politica

Eventi natalizi, Fratelli d’Italia Trani attacca: «Senza visione, solo improvvisazione»

Il partito critica le tempistiche e la gestione delle risorse

Trani - lunedì 15 dicembre 2025 10.10 Comunicato Stampa
Fratelli d'Italia Trani non è contraria allo stanziamento di risorse importanti per gli eventi natalizi e di Capodanno. Il dissenso riguarda invece le modalità, le tempistiche e l'assenza di una visione complessiva con cui l'Amministrazione comunale ha deciso di impegnare queste risorse.

Il sindaco Bottaro ha difeso la scelta facendo riferimento al numero di presenze registrate durante lo scorso Capodanno. Un dato che, da solo, non può essere considerato sufficiente per valutare l'effettiva ricaduta economica sull'intera città. La quantità di visitatori non coincide automaticamente con un beneficio diffuso per tutte le attività commerciali, né può sostituire un'analisi qualitativa sull'impatto reale degli eventi.

Il primo elemento critico riguarda la scelta di concentrare gran parte dell'investimento sugli eventi di Capodanno, trascurando il periodo pre-natalizio. È proprio nelle settimane che precedono il Natale che il commercio locale, in particolare quello di prossimità e a conduzione familiare, necessita maggiormente di sostegno. Una programmazione sbilanciata sul Capodanno finisce per favorire solo alcuni settori, lasciandone altri ai margini.

A ciò si aggiunge l'assenza di un piano di comunicazione strutturato e tempestivo. Eventi di questa portata richiedono una promozione avviata con largo anticipo, sia per attrarre visitatori sia per consentire agli operatori economici di organizzarsi. Annunci e allestimenti a ridosso delle festività riducono inevitabilmente l'efficacia dell'investimento pubblico.

C'è inoltre un problema evidente di programmazione amministrativa. Le variazioni di bilancio che hanno reso possibile lo stanziamento sono state approvate solo a fine novembre, quando il periodo natalizio era ormai imminente. Questo ha determinato ritardi, improvvisazione e una gestione in affanno, incompatibile con un utilizzo efficiente delle risorse pubbliche.

Infine, manca una riflessione sulla qualità e sull'identità degli eventi. Investire cifre così importanti dovrebbe significare costruire un progetto culturale riconoscibile, capace di dare valore alla città nel tempo, come avviene in altri comuni che hanno saputo legare le festività a una visione coerente e duratura.
Dunque, il tema centrale resta la capacità di trasformare la spesa pubblica in uno strumento di sviluppo equilibrato, condiviso e programmato.

Fratelli d'Italia Trani continuerà a chiedere una politica degli eventi fondata sulla pianificazione, sull'ascolto del territorio e su una visione di lungo periodo, perché la crescita della città non può essere affidata all'improvvisazione.
  • Natale
Altri contenuti a tema
"Natale in… Vetrina”: il quartiere Pozzo Piano si accende di magia Enti locali "Natale in… Vetrina”: il quartiere Pozzo Piano si accende di magia A partire da oggi quattro appuntamenti con artisti di strada e spettacoli
D'oro e d'azzurro: risplende sul porto l'albero di Natale a Trani Vita di città D'oro e d'azzurro: risplende sul porto l'albero di Natale a Trani Dopo tanta attesa l'accensione in serata accanto alla statua di san Nicolino
7 Torna Christmas Magik, la rassegna natalizia per tutta la famiglia Eventi e cultura Torna Christmas Magik, la rassegna natalizia per tutta la famiglia Quattro spettacoli interamente gratuiti per grandi e piccini
Una foto della propria iride: il 13 dicembre il regalo di Natale di Ottica Casa Pinari Vita di città Una foto della propria iride: il 13 dicembre il regalo di Natale di Ottica Casa Pinari Un dono prezioso destinato a chi farà in tempo a prenotarsi entro il 12 dicembre e fino a esaurimento dei posti disponibili
Maldarizzi Automotive illumina la città di Bari donando l’albero di Natale  Speciale Maldarizzi Automotive illumina la città di Bari donando l’albero di Natale  Ieri l'accensione in Piazza dell’Odegitria, ai piedi della Cattedrale di San Sabino
Christmas Party: la magia del cantautorato italiano a Palazzo delle Arti Beltrani Eventi e cultura Christmas Party: la magia del cantautorato italiano a Palazzo delle Arti Beltrani La Tienamente Band sabato 6 dicembre apre le porte alle festività
Il Gruppo Scout Trani 1 presenta la seconda edizione del “Villaggio di Babbo Natale” Eventi e cultura Il Gruppo Scout Trani 1 presenta la seconda edizione del “Villaggio di Babbo Natale” In programma il 6 dicembre sul piazzale antistante il Comune
La Magia delle Letterine di Natale: un'iniziativa per i più piccoli e il commercio di vicinato Attualità La Magia delle Letterine di Natale: un'iniziativa per i più piccoli e il commercio di vicinato Il Distretto Urbano del Commercio di Trani coinvolge i negozi locali in un progetto natalizio dedicato ai bambini fino a 10 anni
"U testament' di zia Ratina ", commedia in vernacolo il 19 e 20 dicembre a Trani
15 dicembre 2025 "U testament' di zia Ratina", commedia in vernacolo il 19 e 20 dicembre a Trani
"Associazione Orizzonti ", riconoscimento al Dott. Guarriello per l'Impegno Sociale
15 dicembre 2025 "Associazione Orizzonti", riconoscimento al Dott. Guarriello per l'Impegno Sociale
Continua la kermesse musicale del Festival delle Bande a Trani
15 dicembre 2025 Continua la kermesse musicale del Festival delle Bande a Trani
La Magia del Natale in scena alla Biblioteca Bovio di Trani
15 dicembre 2025 La Magia del Natale in scena alla Biblioteca Bovio di Trani
Cuore e grinta, la Soccer Trani espugna anche Lucera: al ‘Comunale’ termina 0-1
14 dicembre 2025 Cuore e grinta, la Soccer Trani espugna anche Lucera: al ‘Comunale’ termina 0-1
Adriatica Trani: successo per 3-0 contro New Volley Lucera e pausa natalizia in vetta
14 dicembre 2025 Adriatica Trani: successo per 3-0 contro New Volley Lucera e pausa natalizia in vetta
Geografia giudiziaria Bat, De Santis: «Pronto un emendamento del Pd alla Camera»
14 dicembre 2025 Geografia giudiziaria Bat, De Santis: «Pronto un emendamento del Pd alla Camera»
Comune di Trani: prorogata la gestione del Centro per Anziani “Villa Guastamacchia”
14 dicembre 2025 Comune di Trani: prorogata la gestione del Centro per Anziani “Villa Guastamacchia”
La Diocesi di Trani-Barletta-Bisceglie traccia la rotta pastorale: focus su Formazione, IA e Sinodalità
14 dicembre 2025 La Diocesi di Trani-Barletta-Bisceglie traccia la rotta pastorale: focus su Formazione, IA e Sinodalità
Gli Scout portano a Trani la Luce della Pace da Betlemme
14 dicembre 2025 Gli Scout portano a Trani la Luce della Pace da Betlemme
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.