Evento sulla legalità in piazza Duomo, presenti anche alcune classi del Vecchi

Oggi, lunedi 19 settembre, in piazza Duomo, le classi 2 A e 2 B del Liceo Scientifico Valdemaro Vecchi, accompagnate dalle loro docenti, hanno partecipato attivamente all'evento sulla legalità che ha avuto come ospite la signora Tina Montinaro, vedova del Caposcorta del Magistrato Giovanni Falcone, e ha visto la partecipazione di numerose autorità e del dirigente scolastico del Liceo Vecchi, prof.ssa Angela Tannoia.Per l'occasione è stata esposta la teca con i resti dell'autovettura utilizzata dalla scorta del Magistrato Giovanni Falcone.La "QUARTO SAVONA 15", come era chiamata l'auto, grazie a questa grande iniziativa, corre ancora per le città d'Italia, per non dimenticare quel 23 maggio del 1992 e per ricordarlo soprattutto ai giovani.