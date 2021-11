Ex mercato ortofrutticolo, Amiu: «Lavori avviati all'indomani dell'11 ottobre compatibilmente con l'esecuzione dei servizi ordinari»

In relazione alle attività in corso da parte di AMIU S.p.A. presso l'ex mercato ortofrutticolo di Trani l'Azienda precisa quanto segue dopo l'articolo apparso ieri su Traniviva.it "I lavori di pulizia e raccolta dei rifiuti condotti da AMIU S.p.A. all'interno dell'ex mercato ortofrutticolo sono stati avviati all'indomani del sopralluogo dell'11 ottobre effettuato alla presenza di amministratori pubblici, referenti di associazioni del territorio e operatori dell'informazione. Come già annunciato in occasione dello stesso sopralluogo, le attività sono e continueranno ad essere svolte compatibilmente con l'esecuzione dei servizi ordinari perché si tratta di attività non prioritarie e non prevalenti che non possono e non devono interferire con l'esecuzione ordinaria dei Servizi di Igiene Urbana. Per le stesse ragioni, AMIU S.p.A. ha impiegato ed impiegherà presso l'ex mercato ortofrutticolo solo personale disponibile, senza aumentare il numero di unità lavorative e ore di lavoro quotidianamente previste. Ciò al fine di non determinare maggiori costi per AMIU e per il Comune di Trani"."I lavori di pulizia e raccolta dei rifiuti all'interno dell'ex mercato ortofrutticolo – continua la nota di AMIU S.p.A. – proseguiranno nei tempi e con modalità compatibili con le attività ordinarie. Si fa presente inoltre che parte delle attività svolte dal 12 ottobre ad oggi, sono state vanificate dai nuovi abbandoni di rifiuti che incessantemente continuano a verificarsi all'interno della struttura dismessa. In conclusione si rileva come, anche un'attività svolta da AMIU S.p.A. nell'esclusivo interesse del territorio e facendo leva sulla capacità di ottimizzare le risorse a propria disposizione, diventa occasione per gettare discredito sull'azienda e offendere i lavoratori sino addirittura a strumentalizzare il diritto alla malattia degli stessi. Con l'impegno di non farci condizionare dal tenore di tali interventi, confermiamo la disponibilità annunciata e ci ripromettiamo di terminare le attività nei tempi necessari".