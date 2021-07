Eye contact, l'esperimento sociale anche a Trani

L'Albero del Sorriso, gruppo di clown dottori dell'Associazione L'Albero della Vita Onlus, i quali svolgono volontariato con la Clown Terapia, organizza due esperimenti sociali "L'Eye Contact" e "Human Library".Il primo, l'Eye Contact, si svolgerà domenica 4 luglio, dalle ore 17.00 alle ore 21.00, sul piazzale della Cattedrale di Trani: abbandonarsi alle emozioni dinnanzi ad uno sconosciuto, al centro di una piazza, parrebbe assurdo solo a pensarci, ma non è poi così strano, in fondo, se si considera l'intensità di questa esperienza alla luce dei rapporti emotivamente sbiaditi cui siamo abituati oggi giorno. Dunque, un esperimento, questo, volto a riconnettere l'essenza delle persone tramite una comunicazione generalmente non verbale, attraverso sguardi, sorrisi – se si vuole anche abbracci – per contrastare il velo apatico che avvolge sempre più la società in cui viviamo e col fine di rompere gli schemi sociali precostruiti e le resistenze interiori che inibiscono l'essere umano di entrare in contatto reale e profondo con il prossimo.L'Human Library o libro vivente: la differenza sta nel fatto che per leggere libri non bisogna sfogliare le pagine, ma iniziare una conversazione di 10 minuti più o meno con una persona in carne e ossa. In pratica ogni lettore sceglie un libroL'evento è aperto a tutti, grandi e piccoli.