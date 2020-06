Facilitatori ambientali Amiu, ecco l'elenco dei 30 nomi sorteggiati

Oggi, mercoledì 3 giugno, alle ore 12 presso la sede di Amiu S.p.A. (S.P.168 – Località Puro Vecchio) si è tenuto il sorteggio in seduta pubblica finalizzato all'individuazione dei facilitatori ambientali che avranno il compito distribuire i kit (attrezzature e materiale informativo), di procedere alla registrazione delle distribuzioni nel sistema informativo aziendale per ciò predisposto e fornire alla cittadinanza apposita formazione e informazione per l'avvio del servizio di raccolta differenziata "porta a porta" nel Comune di Trani. Le disponibilità pervenute, tramite la procedura telematica gestita dell'Agenzia Interinale Tempor, sono risultate in totale 533. Di seguito l'elenco dei 30 nomi sorteggiati:Alloggio GaetanoPalmieri Maria CelesteCorrado EmiliaArbore Francesco MarianoForte NicolaFurioso Cosimo DamianoLaraia GiuseppeDionisio Luigi GiuseppePagnotta StefaniaRiefoli PietroTarzia DeboraLops NicolaAnnacondia DomenicoValli PietroTria EmanuelaDe Leo DanielePiccolo PasqualeDi Savino SavinoDi Ciommo RiccardoDe Gregorio LuigiPalumbo AnnamariaSuriano NicolaPignataro MicheleVerzicco OnofrioTesoro LuanaAnaclerio Sigismondo ValerioAngarano IleniaPalmieri ValentinaPacifico LucianoLippolis Alessandra