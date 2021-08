Ferragosto a Trani, visite guidate al Polo Museale

Il 15 agosto il Polo Museale propone due turni di visite per chi volesse passare in modo alternativo la giornata di Ferragosto. «L'anno scorso - commenta la direzione - abbiamo riscontrato un grande successo e quindi siamo pronti a riproporre questa iniziativa. I tesori custoditi nel Polo Museale sono tantissimi, sempre da scoprire e con la guida del Direttore Graziano Urbano sarà un'esperienza singolare da vivere. Invitiamo, quindi, chi ha già partecipato a tornare (ci sono grandi novità esposte all'interno della Corte e al primo piano) e chi non ha mai partecipato, a farlo con entusiasmo, nonostante il caldo, ed entrare subito a far parte della famiglia del Polo Museale».Primo turno ore 11, secondo turno ore 17. Costo biglietto, 5 euro.