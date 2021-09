Festa dell'Accoglienza al I Circolo "De Amicis": lunedì arrivano i piccoli delle prime classi

Lunedì 20 settembre alle ore 9.30, la comunità scolastica del 1° Circolo accoglierà in modo festoso i piccoli alunni iscritti alle classi prime nel cortile est del plesso "De Amicis".La "Festa dell'Accoglienza " è il tradizionale appuntamento con cui da anni si celebra l'inizio di una serena e proficua collaborazione tra nuovi iscritti, scuola, famiglia e territorio, che durerà per tutto il quinquennio di scuola primaria.Il Dirigente scolastico Paola Valeria Gasbarro accoglierà alunni e genitori insieme ai docenti delle classi prime. Interverranno per i saluti istituzionali e per porgere un personale messaggio di augurio e incoraggiamento ad alunni e docenti: il Sindaco di Trani Amedeo Bottaro, la Consigliera regionale Debora Ciliento, l'Assessore all'istruzione Francesca Zitoli e il Presidente del Consiglio di Circolo Marta di Filippo,.