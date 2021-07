Festa patronale a Trani, ecco l'anteprima della fontana luminosa in piazza Quercia

Fervono i preparativi per la festa patronale di San Nicola a Trani. Dalle prime ore di questa mattina è in corso l'installazione della fontana luminosa in piazza Quercia della premiata ditta Faniuolo di Putignano. Si tratta di una novità mai realizzata prima in Italia grazie ad un team di attenti e abili esperti della storica azienda di luminarie pugliesi, apprezzata anche all'estero. Altra novità di quest'anno è che l'installazione rimarrà in esposizione nella centralissima piazza Quercia fino al 30 agosto quindi per oltre il termine della festa patronale per consentire a tutti, visitatori e turisti, di poterla ammirare e fotografare.L'accensione è prevista per questa sera alle ore 21.00.Nellavi mostriamo in prima assoluto il rendering del progetto gentilmente concesso alla redazione di Traniviva dalla ditta Faniuolo.