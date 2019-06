Festival del tango, Bottaro: «Conferiremo la cittadinanza onoraria a Miguel Angel Zotto e Laura Escalada»

7 foto Festival del tango

Sempre più forte il legame tra Trani e l'Argentina nel segno del tango e di Astor Piazzolla. Presentata in pieno centro a Roma, nella prestigiosa sede dell'Ufficio culturale dell'Ambasciata Argentina in Italia di Palazzo Coppedè in via Veneto,di Trani. La cittadina del nord barese, denominata Perla dell'Adriatico, fu culla fervida e prolifica di uno dei maggiori compositori contemporanei, Astor Piazzolla, che ha rivoluzionato e innovato la musica da tango. Suo nonno pescatore, Pantaleone, partì proprio dalle sponde tranesi alla volta dell'Argentina in cerca di fortuna e futuro. È di qui, dalle ascendenze tranesi del polistrumentista e compositore Piazzolla, che è partita l'idea degli organizzatori del festival, Claudia Vernice e Giuseppe Ragno dell'associazione culturale Inmovimento, per attrarre a Trani appassionati e professionisti del mondo tanguero. A sugellare il crescendo del successo del Festival quest'anno, oltre al patrocinio dell'Ambasciata argentina in Italia, si è sommato un importante riconoscimento della, attribuito direttamente da Laura Escalada Piazzolla, vedova del compianto musicista, nonché presidente della stessa fondazione, che lo ha accreditatoAlla conferenza stampa, moderata da Annamaria Natalicchio, sono intervenutiresponsabile culturale dell'Ambasciata Argentina,sindaco della città di Trani (BT), e la stardirettore artistico del Festival del tango di Trani., leggenda vivente del tango, riconosciuto da pubblico e critica come il miglior ballerino al mondo, è anch'egli "figlio" di emigrati - il nonno Michele Arcangelo Zotta partì da Campomaggiore in Basilicata alla fine dell'Ottocento alla volta dell'Argentina (il cognome mutò in Zotto per un errore di trascrizione sul registro argentino degli immigrati). Presenti a Roma ancheAssessore alla cultura della città di Trani e l'omonimo cerimoniere del Comune di Trani, non potevano mancare, responsabili dell'associazione culturale Inmovimento.La presentazione ha avuto una copertina di assoluto fascino, un video proiettato che raccontava le bellezze storiche architettoniche della città, assieme alla maestosa cattedrale di Trani, animate dalla danza sensuale e appassionata di migliaia di tangheri. In rappresentanza dell'ambasciatore S.E. Tomàs Ferrari, il cav. Irma Rizzuti ha ringraziato le istituzioni pugliesi per aver scelto "Casa Argentina", contribuendo così a diffondere la cultura del suo Paese in Italia."Bisogna dare ampio merito all'associazione Inmovimentoquesto l'incipit dell'intervento del primo cittadino di Trani Amedeo Bottaroper aver così tanto creduto in questa manifestazione, entrata di diritto come uno degli eventi di punta del cartellone estivo della città. Sarebbe interessanteha continuato il sindacorendere il legame con l'Argentina ancora più forte. Grazie alla grande kermesse che porta qui le star internazionali del tango, siamo entrati in contatto con l'indiscussa stella Miguel Angel Zotto, anche direttore artistico del festival, a cui presto conferiremo la cittadinanza onoraria tranese, dopo quella che daremo alla vedova di Piazzolla, Laura Escalada. Ieri abbiamo già pianificato il prossimo futuro: aprire la nostra città non solo al tango ma a tutto ciò che ruota intorno alla cultura argentina. Piazzolla è sentito dalla cittadina come figlio della nostra terra, e non c'è dubbio che egli rappresenti qualcosa di veramente importante per Trani. Questo sodalizio va oltre il festivalcosì ha concluso Bottarola bellezza del ballo ai piedi della cattedrale sul mare non è replicabile in nessun altro luogo".La parola poi è passata al più grande ballerino di tango al mondo, Miguel Angel Zotto, curatore del Festival. Assieme alla sua compagna nella vita e in scena, Daiana Guspero, anch'ella presente in conferenza, sono le punte di diamante, attese in Puglia.Il tango è più di un ballo, rappresenta la cultura e la storia di un Paese. L'Argentina senza il tango non ha un'identità. Gli argentini sono figli dell'Italia. 25 anni fa quando sono venuto a Roma per la prima volta – ha raccontato Zotto - la gente non capiva e non apprezzava il tango e io non potevo crederci, oggi, invece, sono contento che l'Italia sia il Paese numero uno in Europa a ballare questa danza".Infine, gli ideatori del festival hanno sottolineato come la più grande soddisfazione per loro sia quella di vedere tornare a Trani gli appassionati di tango, che giungono da Paesi anche molto lontani come Russia, America, Inghilterra, Francia, Grecia, Belgio. "Il nostro compito è quello di farli sentire a casa, accolti dalla nostra ospitalità tipica pugliese".Sono stati elencati, infine, i numeri di questa settima edizione per la qualeche creano un indotto anche turistico non indifferente. La grande kermesse si dipanerà per(dall'11 al 14 luglio) in una delle città più belle d'Italia,della scena mondiale del tango, Hyperion ensemble (venerdì 12 luglio) e(sabato 13 luglio 2019),e poi ancorain uno scenario d'incanto. E poi ancoraun tempio della cultura la, a caccia di tutti i segreti per entrare in contatto intimo con il noumeno dell'arte e dell'anima tanghera.L'appuntamento quindi è per il prossimo luglio a Trani per vedere ballare e studiare con Pablo Moyano presenti anche loro in conferenza e protagonisti del programma tv della rete ammiraglia Rai "Ballando con le stelle", ee immancabilila sua splendida compagna, Ufficio Culturale, si realizza così il gemellaggio tra Mar del Plata, cittadina di Piazzolla, e Trani, culla del compositore che ha portato la musica tanghera alla vastissima platea popolare internazionale.