Fiamme in via Umberto: semidistrutta l'agenzia "NeverMind Studio"

Avrebbero aperto al pubblico la prossima settimana: ma ieri notte "dopo anni di sacrifici, lotte, e investimenti, dopo tanto lavoro e dedizione, a pochi giorni dalla realizzazione di uno dei nostri più grandi sogni" l'agenzia di eventi e comunicazione creata da un gruppo di giovani tranesi, la "NeverMind Studio, ha subito un attacco intimidatorio, con un danno stimato di migliaia di euro".Lo descrive sui social uno degli ideatori e fondatori dell'Agenzia, Savino Barracchia: "Una struttura appena nata, dopo un periodo di sospensione a causa della pandemia per più di due anni. Eravamo pronti a partire più carichi di prima, ma stanotte la brutalità dell'evento ha reso ogni speranza vana. Vedere le fiamme e quel nostro gioiello appena realizzato, frutto di passione, perseveranza e risparmi, svanire nel fumo di quelle fiamme è stato frustrante e addolorante. Come giovani sognatori, come piccoli imprenditori, come persone che si battono contro ogni tipo di discriminazione e violenza, come rappresentanti, sostenitori e difensori della nostra comunità, riteniamo tale atto di natura criminale in netto contrasto a quelli che sono i nostri valori. Noi, come i colori dell'arcobaleno di Nevermind, promuoviamo amore, divertimento e connessioni; siamo colori, siamo vita, siamo rispetto. Tale violenza non solo ci rende profondamente turbati per i nostri progetti in corso e prossimi, ma ci demoralizza e spaventa per la nostra comunità. In spazi sicuri, in comfort-zones giovanili, in luoghi dove è necessario sentirsi a casa e benvenuti, tale aggressività è illecita. Per quanto non sia ancora stato pervenuto il riconoscimento del responsabile, ciò che sappiamo e che noi ci rialzeremo, continueremo a promuovere amore e ogni colore di quell'arcobaleno".Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco ed i Carabinieri, che stanno conducendo le indagini del caso: pare che siano state trovate tracce di liquido infiammabile che farebbero pensare ad un incendio doloso.