Fioccano i controlli nel lunedì di Pasquetta: nella Bat 2.270 persone fermate, 277 le sanzioni

Controlli in sensibile aumento, nel giorno del Lunedì dell'Angelo, da parte delle Forze di Polizia nel territorio della provincia di Barletta Andria Trani per il rispetto delle misure del Governo per il contenimento dell'emergenza epidemiologica. Nella giornata di lunedì 13 aprile, infatti, isono statiper il mancato rispetto delle predette misure governative eper aver violato gli articoli 495 e 496 del Codice Penale (falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali e false dichiarazioni sulla identità o su qualità personali).Glisono invece staticon. Complessivamente, dunque, dall'11 marzo scorso lesalgono a; lesono, mentre; leai sensi dell'art. 4, comma 1, del Decreto Legge 19/2020, sono invece; a questi numeri si aggiungonoGli, conper violazione dell'art. 650 del Codice Penale e. I controlli delle Forze di Polizia, con la collaborazione delle Polizie Locali ed il coordinamento della Prefettura, proseguiranno rigorosamente anche nei prossimi giorni, come stabilito questa mattina nella nuova riunione in videoconferenza del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Nell'occasione, il Prefetto di Barletta Andria Trani, Maurizio Valiante, ha voluto ringraziare le Forze di Polizia, le Polizie Locali dei dieci comuni ed i Vigili del Fuoco, per lo straordinario impegno profuso attraverso l'imponente dispiegamento di pattuglie ed elicotteri su tutto il territorio provinciale, assicurando un sistema di vigilanza efficace soprattutto nelle zone più a rischio in giornate che destavano particolare preoccupazione."Ringrazio anche i cittadini, e sono la stragrande maggioranza, che si sono responsabilmente attenuti alle disposizioni del Governo, collaborando con le Forze dell'Ordine ed evitando spostamenti non giustificati" ha dichiarato il Prefetto Valiante.