Arredo
Arredo
Attualità

Flou e la nuova idea di casa: design, benessere e visione contemporanea

Approfondimento sul tema

Trani - martedì 14 aprile 2026 15.40
Nel panorama del design Made in Italy, Flou rappresenta da oltre quarant'anni una realtà capace di interpretare l'abitare come esperienza completa di benessere, qualità e identità estetica. La forza del brand risiede nella capacità di costruire una visione coerente della casa, in cui ogni ambiente contribuisce a definire uno stile di vita fondato su comfort, eleganza e armonia. È proprio questa continuità tra heritage, innovazione e cultura del progetto ad aver reso il marchio un prestigioso punto di riferimento nel settore dell'arredo contemporaneo.

Le radici di questo percorso affondano nel 1978, anno in cui l'intuizione imprenditoriale di Rosario Messina dà vita a una nuova cultura del dormire destinata a trasformare il settore. Da quella visione nasce Nathalie, il primo letto tessile moderno imbottito e completamente sfoderabile, progettato da Vico Magistretti.

Più che un prodotto innovativo, Nathalie introduce un nuovo modo di concepire la camera da letto: non più semplice spazio funzionale, ma ambiente accogliente, raffinato e profondamente connesso al benessere della persona.

Nel corso degli anni, diversi modelli firmati Flou si sono affermati come vere e proprie icone del design industriale, entrando a far parte di mostre e collezioni dedicate alla cultura dell'abitare contemporaneo. Un percorso che ha contribuito a consolidare il ruolo del brand come protagonista nella trasformazione della casa in luogo di comfort, personalità e qualità della vita.

Da questa rivoluzione iniziale prende forma l'evoluzione naturale del marchio verso una proposta di total living, che oggi abbraccia letti, accessori dedicati al riposo, complementi, living, outdoor e una raffinata collezione di divani moderni, pensata per portare la stessa qualità progettuale in ogni ambiente della casa.

Nel tempo, l'esperienza maturata nella scienza del sonno si è ampliata in una filosofia dell'abitare sempre più completa, capace di tradursi in soluzioni coordinate per il soggiorno, gli spazi open air e i progetti personalizzati sviluppati attraverso il servizio Homestyle & Lifestyle, con cui Flou accompagna il cliente nella scelta di materiali, finiture e arredi.

Il risultato è una proposta capace di creare continuità tra ambienti diversi, dagli spazi più intimi della zona notte alle aree conviviali del living, fino agli esterni, dove comfort e bellezza continuano a dialogare con la stessa coerenza. Eleganza, armonia ed emozione diventano così elementi centrali di una visione in cui la casa viene progettata come spazio autentico da vivere, costruito intorno ai desideri e allo stile di chi la abita.

Alla base della crescita aziendale c'è un sistema di valori rimasto coerente nel tempo: heritage, comfort design, ricerca, innovazione, coerenza e attenzione alle persone. Ogni collezione nasce dall'incontro tra creatività, tecnica e savoir-faire, con l'obiettivo di migliorare concretamente la qualità della vita e dare forma a spazi in cui estetica e funzione convivono in perfetto equilibrio.

In questa stessa prospettiva si inserisce anche il tema della sostenibilità, intesa come espressione di una qualità durevole e di una responsabilità progettuale che accompagna ogni fase della realizzazione.

La cura nella selezione dei materiali, l'attenzione ai processi produttivi, la valorizzazione della filiera locale e la volontà di ridurre sprechi e dispersioni energetiche raccontano un metodo fondato su consapevolezza e visione di lungo periodo. Lo conferma anche la certificazione UNI EN ISO 9001:2015, che attesta un modello organizzativo affidabile e orientato al miglioramento continuo.

Tale solidità progettuale ha contribuito negli anni a consolidare il prestigio internazionale del marchio. Oggi, le collezioni Flou sono distribuite nei migliori negozi di design in Italia e in cinquanta Paesi nel mondo, oltre che negli showroom monomarca di Milano e New York.

A rafforzarne l'autorevolezza si aggiungono i due Compasso d'Oro ADI ricevuti nel 2004 e nel 2020, prestigiosi traguardi che testimoniano la capacità del brand di evolvere mantenendo intatta la propria identità.

Il legame con Milano conserva in questo percorso un ruolo centrale. La città rappresenta ogni anno il punto di riferimento globale per il design grazie al Salone del Mobile, appuntamento che richiama aziende, progettisti e operatori internazionali. In vista della prossima edizione, prevista dal 21 al 26 aprile 2026, Flou si conferma tra i brand più autorevoli, un'occasione per raccontare ancora una volta la propria visione della casa come luogo autentico di comfort, eleganza e benessere quotidiano.

Una presenza, infine, che conferma la capacità di Flou di dialogare con i linguaggi più attuali del design internazionale, continuando a interpretare l'abitare contemporaneo come sintesi di ricerca, raffinatezza e qualità della vita.

PUBBLIREDAZIONALE
Elezioni Amministrative 2026
Candidati Sindaco
Candidati Consigliere
  • Arredamento
Altri contenuti a tema
Casaviva Trani: il concept store dove arredare, decorare e regalare diventa un’esperienza Speciale Casaviva Trani: il concept store dove arredare, decorare e regalare diventa un’esperienza Dal tessile di produzione propria ai regali natalizi esclusivi, dai quadri d’artista ai complementi d’arredo unici
UNI 11306:2020: Normativa sulle Panchine per Arredo Urbano UNI 11306:2020: Normativa sulle Panchine per Arredo Urbano Normativa Arredo Urbano: approfondiamo in questo articolo quali sono le caratteristiche fondamentali delle Panchine per Arredo Urbano
Spazi outdoor: le coperture per piscina di design si confermano un must have per valorizzare il giardino Speciale Spazi outdoor: le coperture per piscina di design si confermano un must have per valorizzare il giardino Consigli sulla scelta di modelli e materiali
Come abbinare i capoletti all'arredo Speciale Come abbinare i capoletti all'arredo Una scelta determinata dallo stile della stanza
Trend arredamento soggiorno 2022 Speciale Trend arredamento soggiorno 2022 Tutto ciò che occorre sapere per un arredo moderno e chic
Come scegliere gli sgabelli da cucina, design moderno Speciale Come scegliere gli sgabelli da cucina, design moderno Un approfondimento sull'arredamento di casa
Labartino Concept Store, a Corato si rinnova lo store dedicato ad arte e design Speciale Labartino Concept Store, a Corato si rinnova lo store dedicato ad arte e design Inaugurato ieri con un esclusivo Aperi-Design il nuovo showroom con le migliori creazioni artigianali made by Labartino
D’Ambruoso Arredamenti è anche a Bisceglie Speciale D’Ambruoso Arredamenti è anche a Bisceglie L’innovazione a servizio dell’artigianalità per cucine e living personalizzati
Fondazione S.E.C.A., a Trani “Resta Diva. Omaggio a Maria Callas” con Enrico Lo Verso
17 aprile 2026 Fondazione S.E.C.A., a Trani “Resta Diva. Omaggio a Maria Callas” con Enrico Lo Verso
STP Bari, Gargiuolo (FDI): «Stop immediato alle nomine. Bottaro, Decaro, Leccese e Lodispoto non ipotechino il futuro dei cittadini per interessi di fine mandato»
15 aprile 2026 STP Bari, Gargiuolo (FDI): «Stop immediato alle nomine. Bottaro, Decaro, Leccese e Lodispoto non ipotechino il futuro dei cittadini per interessi di fine mandato»
"Idee sull'accogliena turistica per Trani ": candidati sindaco a confronto in Biblioteca
15 aprile 2026 "Idee sull'accogliena turistica per Trani": candidati sindaco a confronto in Biblioteca
Giustina Rocca nel cartellone del “Festival della Legalità” di Andria
15 aprile 2026 Giustina Rocca nel cartellone del “Festival della Legalità” di Andria
Trani capitale della formazione ambientale: Polizia Locale e Procura a Confronto sulle Nuove Leggi
15 aprile 2026 Trani capitale della formazione ambientale: Polizia Locale e Procura a Confronto sulle Nuove Leggi
Parrocchia San Magno Trani: "Il verde violato: la denuncia di un parroco stanco del degrado”
15 aprile 2026 Parrocchia San Magno Trani: "Il verde violato: la denuncia di un parroco stanco del degrado”
Amministrative Trani. Articolo97 e Moscatelli: il naufragio di un’intesa. Cronaca di un divorzio politico in due atti
15 aprile 2026 Amministrative Trani. Articolo97 e Moscatelli: il naufragio di un’intesa. Cronaca di un divorzio politico in due atti
Torna il Trani Hair Festival: bellezza, spettacolo e solidarietà protagonisti a Bisceglie
15 aprile 2026 Torna il Trani Hair Festival: bellezza, spettacolo e solidarietà protagonisti a Bisceglie
Il Lions Club Trani presenta “Trani Federiciana”: tra storia, rievocazione e solidarietà sulle orme di Federico II
15 aprile 2026 Il Lions Club Trani presenta “Trani Federiciana”: tra storia, rievocazione e solidarietà sulle orme di Federico II
Scrutatori di seggio: aperte le candidature per le elezioni amministrative 2026
15 aprile 2026 Scrutatori di seggio: aperte le candidature per le elezioni amministrative 2026
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.