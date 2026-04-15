Attualità
Flou e la nuova idea di casa: design, benessere e visione contemporanea
Approfondimento sul tema
Trani - martedì 14 aprile 2026 15.40
Nel panorama del design Made in Italy, Flou rappresenta da oltre quarant'anni una realtà capace di interpretare l'abitare come esperienza completa di benessere, qualità e identità estetica. La forza del brand risiede nella capacità di costruire una visione coerente della casa, in cui ogni ambiente contribuisce a definire uno stile di vita fondato su comfort, eleganza e armonia. È proprio questa continuità tra heritage, innovazione e cultura del progetto ad aver reso il marchio un prestigioso punto di riferimento nel settore dell'arredo contemporaneo.
Le radici di questo percorso affondano nel 1978, anno in cui l'intuizione imprenditoriale di Rosario Messina dà vita a una nuova cultura del dormire destinata a trasformare il settore. Da quella visione nasce Nathalie, il primo letto tessile moderno imbottito e completamente sfoderabile, progettato da Vico Magistretti.
Più che un prodotto innovativo, Nathalie introduce un nuovo modo di concepire la camera da letto: non più semplice spazio funzionale, ma ambiente accogliente, raffinato e profondamente connesso al benessere della persona.
Nel corso degli anni, diversi modelli firmati Flou si sono affermati come vere e proprie icone del design industriale, entrando a far parte di mostre e collezioni dedicate alla cultura dell'abitare contemporaneo. Un percorso che ha contribuito a consolidare il ruolo del brand come protagonista nella trasformazione della casa in luogo di comfort, personalità e qualità della vita.
Da questa rivoluzione iniziale prende forma l'evoluzione naturale del marchio verso una proposta di total living, che oggi abbraccia letti, accessori dedicati al riposo, complementi, living, outdoor e una raffinata collezione di divani moderni, pensata per portare la stessa qualità progettuale in ogni ambiente della casa.
Nel tempo, l'esperienza maturata nella scienza del sonno si è ampliata in una filosofia dell'abitare sempre più completa, capace di tradursi in soluzioni coordinate per il soggiorno, gli spazi open air e i progetti personalizzati sviluppati attraverso il servizio Homestyle & Lifestyle, con cui Flou accompagna il cliente nella scelta di materiali, finiture e arredi.
Il risultato è una proposta capace di creare continuità tra ambienti diversi, dagli spazi più intimi della zona notte alle aree conviviali del living, fino agli esterni, dove comfort e bellezza continuano a dialogare con la stessa coerenza. Eleganza, armonia ed emozione diventano così elementi centrali di una visione in cui la casa viene progettata come spazio autentico da vivere, costruito intorno ai desideri e allo stile di chi la abita.
Alla base della crescita aziendale c'è un sistema di valori rimasto coerente nel tempo: heritage, comfort design, ricerca, innovazione, coerenza e attenzione alle persone. Ogni collezione nasce dall'incontro tra creatività, tecnica e savoir-faire, con l'obiettivo di migliorare concretamente la qualità della vita e dare forma a spazi in cui estetica e funzione convivono in perfetto equilibrio.
In questa stessa prospettiva si inserisce anche il tema della sostenibilità, intesa come espressione di una qualità durevole e di una responsabilità progettuale che accompagna ogni fase della realizzazione.
La cura nella selezione dei materiali, l'attenzione ai processi produttivi, la valorizzazione della filiera locale e la volontà di ridurre sprechi e dispersioni energetiche raccontano un metodo fondato su consapevolezza e visione di lungo periodo. Lo conferma anche la certificazione UNI EN ISO 9001:2015, che attesta un modello organizzativo affidabile e orientato al miglioramento continuo.
Tale solidità progettuale ha contribuito negli anni a consolidare il prestigio internazionale del marchio. Oggi, le collezioni Flou sono distribuite nei migliori negozi di design in Italia e in cinquanta Paesi nel mondo, oltre che negli showroom monomarca di Milano e New York.
A rafforzarne l'autorevolezza si aggiungono i due Compasso d'Oro ADI ricevuti nel 2004 e nel 2020, prestigiosi traguardi che testimoniano la capacità del brand di evolvere mantenendo intatta la propria identità.
Il legame con Milano conserva in questo percorso un ruolo centrale. La città rappresenta ogni anno il punto di riferimento globale per il design grazie al Salone del Mobile, appuntamento che richiama aziende, progettisti e operatori internazionali. In vista della prossima edizione, prevista dal 21 al 26 aprile 2026, Flou si conferma tra i brand più autorevoli, un'occasione per raccontare ancora una volta la propria visione della casa come luogo autentico di comfort, eleganza e benessere quotidiano.
Una presenza, infine, che conferma la capacità di Flou di dialogare con i linguaggi più attuali del design internazionale, continuando a interpretare l'abitare contemporaneo come sintesi di ricerca, raffinatezza e qualità della vita.
PUBBLIREDAZIONALE
Le radici di questo percorso affondano nel 1978, anno in cui l'intuizione imprenditoriale di Rosario Messina dà vita a una nuova cultura del dormire destinata a trasformare il settore. Da quella visione nasce Nathalie, il primo letto tessile moderno imbottito e completamente sfoderabile, progettato da Vico Magistretti.
Più che un prodotto innovativo, Nathalie introduce un nuovo modo di concepire la camera da letto: non più semplice spazio funzionale, ma ambiente accogliente, raffinato e profondamente connesso al benessere della persona.
Nel corso degli anni, diversi modelli firmati Flou si sono affermati come vere e proprie icone del design industriale, entrando a far parte di mostre e collezioni dedicate alla cultura dell'abitare contemporaneo. Un percorso che ha contribuito a consolidare il ruolo del brand come protagonista nella trasformazione della casa in luogo di comfort, personalità e qualità della vita.
Da questa rivoluzione iniziale prende forma l'evoluzione naturale del marchio verso una proposta di total living, che oggi abbraccia letti, accessori dedicati al riposo, complementi, living, outdoor e una raffinata collezione di divani moderni, pensata per portare la stessa qualità progettuale in ogni ambiente della casa.
Nel tempo, l'esperienza maturata nella scienza del sonno si è ampliata in una filosofia dell'abitare sempre più completa, capace di tradursi in soluzioni coordinate per il soggiorno, gli spazi open air e i progetti personalizzati sviluppati attraverso il servizio Homestyle & Lifestyle, con cui Flou accompagna il cliente nella scelta di materiali, finiture e arredi.
Il risultato è una proposta capace di creare continuità tra ambienti diversi, dagli spazi più intimi della zona notte alle aree conviviali del living, fino agli esterni, dove comfort e bellezza continuano a dialogare con la stessa coerenza. Eleganza, armonia ed emozione diventano così elementi centrali di una visione in cui la casa viene progettata come spazio autentico da vivere, costruito intorno ai desideri e allo stile di chi la abita.
Alla base della crescita aziendale c'è un sistema di valori rimasto coerente nel tempo: heritage, comfort design, ricerca, innovazione, coerenza e attenzione alle persone. Ogni collezione nasce dall'incontro tra creatività, tecnica e savoir-faire, con l'obiettivo di migliorare concretamente la qualità della vita e dare forma a spazi in cui estetica e funzione convivono in perfetto equilibrio.
In questa stessa prospettiva si inserisce anche il tema della sostenibilità, intesa come espressione di una qualità durevole e di una responsabilità progettuale che accompagna ogni fase della realizzazione.
La cura nella selezione dei materiali, l'attenzione ai processi produttivi, la valorizzazione della filiera locale e la volontà di ridurre sprechi e dispersioni energetiche raccontano un metodo fondato su consapevolezza e visione di lungo periodo. Lo conferma anche la certificazione UNI EN ISO 9001:2015, che attesta un modello organizzativo affidabile e orientato al miglioramento continuo.
Tale solidità progettuale ha contribuito negli anni a consolidare il prestigio internazionale del marchio. Oggi, le collezioni Flou sono distribuite nei migliori negozi di design in Italia e in cinquanta Paesi nel mondo, oltre che negli showroom monomarca di Milano e New York.
A rafforzarne l'autorevolezza si aggiungono i due Compasso d'Oro ADI ricevuti nel 2004 e nel 2020, prestigiosi traguardi che testimoniano la capacità del brand di evolvere mantenendo intatta la propria identità.
Il legame con Milano conserva in questo percorso un ruolo centrale. La città rappresenta ogni anno il punto di riferimento globale per il design grazie al Salone del Mobile, appuntamento che richiama aziende, progettisti e operatori internazionali. In vista della prossima edizione, prevista dal 21 al 26 aprile 2026, Flou si conferma tra i brand più autorevoli, un'occasione per raccontare ancora una volta la propria visione della casa come luogo autentico di comfort, eleganza e benessere quotidiano.
Una presenza, infine, che conferma la capacità di Flou di dialogare con i linguaggi più attuali del design internazionale, continuando a interpretare l'abitare contemporaneo come sintesi di ricerca, raffinatezza e qualità della vita.
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