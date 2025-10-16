IMG WA
"Follette per un giorno": gomitoli e solidarietà nello Chalet della Villa Comunale di Trani domenica 19

"Abbi cura di te" è il tema della 12^ edizione; con le associazioni "Colori dell'anima" e "Komen Puglia" si creeranno manufatti per supportarne progetti

Trani - giovedì 16 ottobre 2025 6.52
"Abbi cura di te" è il tema della 12^ edizione di "Folletta per un giorno" organizzata dall'Associazione I Folletti Laboriosi 2.0 ODV che si svolgerà a Trani domenica 19 ottobre. Un appuntamento fisso, una consuetudine grazie al quale l'associazione apre le porte della solidarietà invitando e condividendo con persone che hanno la passione delle arti manuali, una giornata all'insegna del lavoro benefico.
A partire dalle ore 10 per tutta la giornata nell'incantevole cornice dello Chalet della Villa Comunale di Trani, con le associazione "Colori dell'anima" e "Komen Puglia" si darà voce al tema della prevenzione; ottobre, infatti, é il mese dedicato alla prevenzione delle malattie oncologiche.
Le volontarie dell'associazione I Folletti Laboriosi 2.0 con chi vorrà partecipare e condividere la mission, realizzeranno manufatti che saranno donati alle associazione per fare rete e supportare i progetti a favore delle donne che intraprendono il cammino doloroso della malattia.
Il fine della giornata solidale è essere a servizio del prossimo, donando supporto e vicinanza.
Saranno presenti associazioni del territorio, che per un giorno, saranno insieme, unendo le loro forze, per un nobile fine, l'attenzione per il prossimo sofferente.

Chiunque ha voglia di partecipare può inviare una mail all'indirizzo ifollettilaboriosi2.0@hotmail.com oppure inviare un messaggio al numero 3402202494 (Angela)
