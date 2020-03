Formazione sul cerimoniale nella pubblica Amministrazione

Il cerimoniale nella pubblica amministrazione. La Città di Trani organizza una due giorni dedicata alla formazione e riservata alle Amministrazioni pubbliche della Regione Puglia e della Regione Basilicata.Il corso si terrà nelle giornate di lunedì 9 e martedì 10 all'interno di Palazzo Beltrani. La prima sessione è in programma lunedì 9 marzo alle ore 9 e sarà curata dal responsabile dell'ufficio cerimoniale del Comune di Trani, Felice di Lernia. Si parlerà delle regole generali del cerimoniale e la loro applicazione durante cerimonie, manifestazioni e convegni. La seconda sessione della prima giornata (inizio alle 14.30) avrà come relatore Domenico Miccoli, ufficiale della Polizia Locale di Trani e verterà su pratici esempi di cerimoniale per manifestazioni esterne. Martedì 10 marzo (inizio alle ore 9) Giovanni Battista Borgiani, esperto di cerimoniale, relazionerà sugli elementi di cerimoniale e sul protocollo per gli eventi conviviali.La partecipazione al corso formativo è gratuita. Apartecipazione. Hanno già aderito all'iniziativa circa 50 funzionari e addetti al cerimoniale di Enti pubblici. Parteciperanno anche funzionari della Polizia di Stato e dell'Amministrazione penitenziaria, del Politecnico di Bari e dell'Università del Salento. Le iscrizioni sono chiuse.