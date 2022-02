Forte tempesta di vento a Trani: saltano recinzioni e cartelli, cassonetti rovesciati

La tempesta di vento che si è abbattuta su Trani ma in generale su tutta la Puglia sta causando non pochi disagi in città, specialmente in prossimità della costa per via delle forti mareggiate. In via Santa Maria di Colonna è saltata per l'ennesima volta la recinzione nel punto in cui mancano le ringhiere, già da tempo rimosse perché corrose dalla ruggine. Ma non solo. I bidoni rovesciati costringono gli automobilisti a slalom e rallentamenti. Sul lungomare sono saltate recinzioni e segnaletiche stradali.Per tale ragione, la Protezione civile ha diramato un'allerta meteo gialla per tutta la giornata di oggi. Tuttavia anche per la giornata di domani sono previste raffiche oltre i 60 km/h, la situazione andrà migliorando in serata.