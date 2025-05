Forza Italia: inaugurata la sede del partito in Via Cavour a Trani

Social Video 1 minuto Forza Italia Trani Tonino Lacalamita

Nuova "casa" per Forza Italia a Trani, il partito di Tajani ha inaugurato lo scorso venerdì 9 maggio la sua nuova sede in Via Cavour 56. Presenti all'inaugurazione il neoeletto Segretario cittadino diil capogruppo in Consiglio Comunaleed anche figure nazionali del partito, tra i quali ľ On., ľOn.e il Sen.All'inaugurazione hanno partecipato anche gli altri esponenti della coalizione di centrodestra tranese riferibili a Fratelli d'Italia e Lega.Dell'importanza tanto pratica quanto simbolica della nuova sede FI ha parlato il Segretario cittadino d'Addato: "Una sede che va oltre la campagna elettorale. Vogliamo un luogo di partecipazione alla vita politica e aggregazione. Vogliamo allargarci a più forze possibili per affrontare tutte le campagne elettorali che ci saranno"Alle dichiarazioni del Segretario si accodano quelle del Consigliere De Toma, che parla anche dell'importanza dell'aprirsi ai giovani: "Con la nostra esperienza dobbiamo formare i giovani, allargare il partito così da avere un avere un ricambio generazione in Comune. Trani ha bisogno di questo ricambio. La sede serve anche a creare unione". Il longevo consigliere (De Toma) non ha fatto mancare infine una stoccata all'attuale amministrazione: "Trani a detta di tutti non si riconosce più. Tra problemi di illuminazione, opere pubbliche, verde pubblico e via dicendo, devono essere i giovani guidati dalla nostra esperienza a riportate Trani a quello che era e a ciò che questa città merita"La nuova sede non significa un nuovo corso per il partito, ma in primo luogo aggregazione ed allargamento partecipativo perché Forza Italia ha le radici della sua storia ben piantate sul territorio cittadino.