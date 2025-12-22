Forza Italia Trani prende le distanze dalle dichiarazioni di Laricchia

Riceviamo e pubblichiamo la nota a firma di Sergio D'Addato, segretario di Forza Italia Trani. «In merito al comunicato stampa pubblicato ieri sulla vostra testata, si precisa che le riflessioni esposte dal sig. Laricchia Giuseppe, componente del Consiglio nazionale e del Direttivo cittadino, sono da intendersi come strettamente personali e che nulla hanno a che fare con la linea programmatica cittadina che Forza Italia Trani sta portando avanti in piena sintonia con gli altri partiti e le liste civiche del Centrodestra tranese. E' da sottolineare, infatti che come scritto nell'articolo 44 dello statuto nazionale di Forza Italia, è il Segretario cittadino che determina la linea politica del partito a livello comunale e che, quindi, solo a lui spetta la titolarità politica e comunicativa di Forza Italia Trani».