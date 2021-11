Fototrappole e ronde: beccati e multati primi "furbetti dei rifiuti"

L'azione degli ispettori ambientali con fototrappole e altri sistemi di controllo è ripartita e il funzionamento si presenta in modo chiaro nel video e nella foto che pubblichiamo.



Certo, dover ricorrere alla repressione per far rispettare le regole è forse mortificante, ma visto il risultato di una recente indagine nazionale che vede Trani tra le città fanalini di coda per qualità della vita, c'è bisogno di ogni mezzo per risalire, compresa anche una rieducazione al rispetto urbano e una seria consapevolezza di quanto il benessere passi non solo da una amministrazione più efficiente ma anche da un comportamento onesto e rispettoso dei cittadini. Da quanto vediamo accadere nelle immagini registrate ( link al video) non dovremmo più trovarci di fronte a scene come quella che si è presentata domenica mattina nell'area dell' isola ecologica, ossia cumuli di rifiuti gettati abusivamente perché fuori dagli orari stabiliti.L'azione degli ispettori ambientali con fototrappole e altri sistemi di controllo è ripartita e il funzionamento si presenta in modo chiaro nel video e nella foto che pubblichiamo.La fretta con cui il malcapitato cittadino- beccato in flagrante mentre lasciava sul marciapiede grossi sacchi- riporta nel bagagliaio della sua auto i rifiuti, ricorda quella dei bambini beccati durante una marachella e rimproverati dai genitori.Qui la cosa è più grave però: sono persone adulte i trasgressori e la marachella è uno sfregio alla città è la multa non è proprio da prendere alla leggera.Certo, dover ricorrere alla repressione per far rispettare le regole è forse mortificante, ma visto il risultato di una recente indagine nazionale che vede Trani tra le città fanalini di coda per qualità della vita, c'è bisogno di ogni mezzo per risalire, compresa anche una rieducazione al rispetto urbano e una seria consapevolezza di quanto il benessere passi non solo da una amministrazione più efficiente ma anche da un comportamento onesto e rispettoso dei cittadini.



Riportiamo l'intervento - pubblicato sulla sua pagina Facebook - dell' assessore Merra riguardo la ripresa dell'attività degli ispettori ambientali.



"Beccato e sanzionato per aver abbandonato rifiuti in via dei Finanzieri.Non può essere più il tempo della persuasione e della tolleranza: agli autori dei reati contro l'ambiente continueremo a rispondere con sanzioni esemplari.



Verranno posizionate fototrappole un po' ovunque per la città, il territorio verrà vigilato a tamburo battente e nulla sarà lasciato al caso! Meritiamo una città pulita ma soprattutto non ci saranno sconti per nessuno!".