Francesca de Toma e la tesi sperimentale sulle macchine e manifesti del Polo Museale di Trani

Ancora un momento festoso e di gioia per per la Fondazione S.e.c.a. e il Polo Museale Diocesano di Trani. Francesca De Toma ha conseguito la laurea presso l'Università La Sapienza di Roma, alla facoltà di lettere e filosofia in Studi storico-artistici, con una tesi sperimentale interessantissima per la promozione culturale del nostro territorio, Francesca ha discusso in maniera eccellente la tesi dal titolo "Macchine e Manifesti nella collezione del Polo Museale di Trani 1908-1968", rendendo omaggio così al Museo della Macchina per Scrivere e al Polo Museale Diocesano della sua città natale.Alla dottoressa Francesca De Toma vanno i migliori auguri dal Presidente della Fondazione S.e.c.a. Isabella Ciccolella, dal Cav. Natale Pagano fondatore del Museo della Macchina per Scrivere, da tutto il C.D.A della Fondazione e dal Direttore del Polo Museale Diocesano Graziano Urbano, certi che questo sarà solo il primo di tanti meravigliosi traguardi!