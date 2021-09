Francesco Giorgino a Trani: «Il futuro nel nostro Paese passa attraverso la capacità formativa delle nuove generazioni»

Social Video 1 minuto Intervista a Francesco Giorgino

Ecosistema comunicativo; informazione senza giornalismo e giornalismo senza informazione; le fake news; valori, fattori, criteri di notiziabilità. Sono questi i temi affrontati nel corso della lectio magistralis affrontati questa mattina dal giornalista del Tg1 Francesco Giorgino, ospite al Liceo Scietifico "Vecchi" di Trani, di cui è dirigente scolastica la. Prof. Angela Tannoia, in occasione dell'apertura del nuovo anno scolastico.Autore di decine di saggi sui temi della comunicazione, del giornalismo, della politica e del marketing, oltre che componente della Società italiana di Sociologia, Giorgino ha affrontato un tema attualissimo e coinvolgente della comunicazione: "La notiziabilità nell'ecosistema comunicativo digitale".«Ho accolto con grande entusiasmo - ha dichiarato il giornalista ai microfoni di Traniviva - l'invito a partecipare a questa giornata inaugurale al liceo scientifico di Trani perché ho considerato la ripartenza della scuola non soltanto un elemento simbolico ma un elemento sostanziale. Abbiamo vissuto per troppo tempo la pandemia eccedendo nel lessico medicalizzato, in alcuni momenti dimenticandoci che c'erano altre priorità come quella economica, sociale e formativa. Vedere le scuole piene di giovani nel rispetto rigoroso delle misure anti contagio è qualcosa che lascia ben sperare per il futuro di questo paese che ricordiamoci passa solo ed esclusivamente attraverso la capacità formativa delle nuove generazioni».L'istituto Vecchi, guidato dalla dirigente Angela Tannoia, ha già ospitato in passato, in occasione della tradizionale inaugurazione dell'anno scolastico, prestigiosi relatori, come il prof. Luigi Ambrosio, Direttore della Scuola Normale Superiore di Pisa. Con questi incontri intende favorire l'incontro e l'interazione degli studenti con personalità eccellenti, e, in questo caso, col giornalista Rai Francesco Giorgino, affinchè i giovani traggano stimolo e ispirazione, anche a fini orientativi, per il loro futuro universitario e professionale.