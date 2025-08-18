Fratelli d’Italia a Trani: tappa in città per la campagna su giustizia e sicurezza

La campagna estiva di Fratelli d'Italia fa tappa in città. Lunedì 18 agosto, dalle 17 alle 19, in Piazza Marinai d'Italia (zona Colonna), i militanti del partito incontreranno cittadini e simpatizzanti per illustrare la piattaforma "Giustizia e sicurezza, non solo parole. Le riforme che l'Italia aspettava da decenni". All'appuntamento è annunciata anche la presenza dell'onorevole Francesco Ventola.



Oltre al materiale informativo sul decreto sicurezza, anche quest'anno non mancherà "L'enigmistica tricolore": un libretto di giochi e passatempi per parlare di politica con un tono più leggero e ironico.



Il volantino distribuito durante l'evento, intitolato "Lo Stato torna forte", riassume gli obiettivi del provvedimento:

- allontanamento dei ladri di case entro 24 ore

- pene più severe per chi truffa anziani e persone vulnerabili

- maggiori tutele per le forze dell'ordine

- più sicurezza nelle carceri e misure contro la criminalità



"Un impegno mantenuto – sottolineano da Fratelli d'Italia – per tutelare i più fragili, punire severamente chi commette gravi reati e garantire regole certe per tutti".