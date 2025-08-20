Fratelli d'Italia: il caso "Trani Tradizioni" smaschera il caos estivo dell'Amministrazione

L'Associazione Culturale "Trani Tradizioni", con la conferenza stampa tenuta nelle scorse ore, ha messo in evidenza una situazione estremamente preoccupante, confermando ancora una volta la totale improvvisazione e il pressapochismo con cui l'amministrazione sta gestendo la programmazione estiva. Un atteggiamento che sembra quasi voluto: infatti, nei ritardi e nelle emergenze, diventa più facile adottare "scelte di comodo". In primo luogo, come più volte ribadito, non è accettabile che a fine luglio non si sappia ancora se e quali manifestazioni si svolgeranno nei giorni a venire. Ancora più grave è la scelta, del tutto illogica, di far svolgere due eventi, di grande risonanza per la città, negli stessi giorni, ore e luoghi. Tutto ciò senza una pianificazione adeguata in merito a parcheggi, viabilità e sicurezza, creando potenziali rischi per la pubblica incolumità: la questione più delicata e importante. Se, come dichiarato in conferenza stampa, a un'associazione che aveva presentato con un anno di anticipo la propria richiesta è stato proposto di modificare la manifestazione in funzione di un'altra che non aveva(??) ancora depositato istanze ufficiali, allora siamo di fronte a una gestione gravemente iniqua e non corretta. Se ci fosse stata una programmazione seria e puntuale, fatta con congruo anticipo – come avviene in tutte le città "normali" e come avevamo più volte proposto – tali situazioni non si sarebbero mai verificate. Invece, ancora una volta, cittadini e turisti sono stati privati della possibilità di vivere pienamente le manifestazioni e le bellezze della città in tranquillità e sicurezza. Come partito approfondiremo la questione e valuteremo l'opportunità di presentare un'interrogazione consiliare per garantire la dovuta chiarezza e trasparenza a beneficio di tutti.