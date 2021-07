Frigoriferi abbandonati in zona Sant'Angelo, nuovo intervento straordinario dell'Amiu

AMIU S.p.A., dopo il caso dei festeggiamenti post-partita dell'Italia agli Europei, denuncia l'ennesimo episodio di inciviltà registratosi a danno della città e delle attività aziendali. Questa volta ad essere presa di mira è stata la zona Sant'Angelo dove, precisamente nei pressi del sotto cavalcavia di via Salvemini, nei giorni scorsi ignoti hanno abbandonato rifiuti di vario genere tra cui ingombranti e RAEE comprese vistose e pesanti carcasse di frigoriferi. La rimozione di tali rifiuti ha reso necessario un nuovo intervento straordinario da parte di AMIU S.p.A. che sistematicamente è costretta ad intervenire a seguito di tali fenomeni con relativi costi a carico dell'Azienda. Tutto ciò suona beffardo tanto più se si considera che la stessa AMIU S.p.A. mette a disposizione degli utenti un servizio gratuito di ritiro a domicilio relativo a rifiuti ingombranti, RAEE. Gli utenti possono prenotare il servizio di ritiro a domicilio gratuito chiamando il numero 0883.582993. Per informazioni è possibile contattare AMIU S.p.A. chiamando il Numero Verde 800.665155 dal lunedì al sabato dalle ore 8 alle 13 (escluso i festivi), scrivendo alla pagina Facebook di AMIU TRANI o consultando il sito amiutrani.it . Inoltre è possibile, sempre gratuitamente, conferire i rifiuti presso il Centro Comunale di Raccolta "L'Indice" in via Finanzieri n. 24 aperto tutti i giorni (anche la domenica) dalle ore 8 alle 13 ed il martedì ed il venerdì dalle ore 14,00 alle 19,20.