Furto in trasferta: arrestato un tranese a Torre Lapillo

Sorpreso in spiaggia in flagranza di reato dai Carabinieri di Veglie

In trasferta in un lido di Torre Lapillo (nei pressi di Porto Cesareo) è finito in manette D.P., un 24enne di Trani sorpreso in flagranza di reato a rubare cellulari e un portafoglio ai clienti di uno stabilimento balneare: lo riferisce il sito "Lecceprima" nella cronaca di una operazione di controllo del territorio realizzata ieri pomeriggio da parte dei Carabinieri della stazione di Veglie.Allertati da alcuni bagnanti che avevano notato il fare sospetto dell'uomo (che pare agisse con una complice), i militari dell'Arma hanno rintracciato in spiaggia ed arrestato il 24 enne tranese, che si era impossessato di un portafoglio e 4 cellulari lasciati incustoditi da ignari bagnanti. La refurtiva è stata restituita a legittimi proprietari.