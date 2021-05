Furto tombini anche in via Falcone: un rischio per i pedoni per un mercato illecito

Come già successo in altre zone della città - il caso più eclatante fu in via Giovanni Falcone dove ne furono rubati diversi circa un anno e mezzo fa - anche dal marciapiede di via Falcone è stato sottratto il chiusino del tombino in ghisa della fognatura.Anche in questo caso e si continua a non riuscire ad individuare i responsabili che li rivendono al mercato dei ferri vecchi per guadagnare in fondo pochi spiccioli ma creando un grave disagio alla comunità, con il rischio di pericolose cadute per i pedoni per via della voragine che l'assenza del chiusino determina.