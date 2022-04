Gaia Gentile domani in concerto per il compleanno della Fondazione Seca

Anche questa iiniziativa è in collaborazione con Universo Salute Opera Don Uva e con il Patrocinio di Pugliapromozione e si unisce alla mostra singolare ed unica all'interno del Museo della macchina per scrivere "Macchine ad Arte, quando l'unicità dell'arte incontra la serialità industriale" (fino al 22 maggio 2022).



Si ricorda che per l'accesso sarà necessario rispettare tutte le disposizioni anti-Covid vigenti. Per informazioni: 0883.58.24.70 o info@fondazioneseca.it.

Proseguono le celebrazioni del Sesto Anniversario della Fondazione S.E.C.A. e del Polo Museale con un concerto gratuito di una cantante pugliese dalle esperienze internazionali.Lunedì 25 aprile alle ore 17,30 si esibirà con un concerto live nella Corte del Polo Museale, Gaia Gentile, cantautrice e performer pugliese classe 1992, che ha iniziato professionalmente la carriera all'età di 17 anni girando quattro continenti: dall'Algeria alla Germania, dagli Emirati Arabi Uniti alla Malaysia, Singapore, Hong Kong, Cina, Indonesia, Sry Lanka, Svizzera, Russia. Nel 2017 partecipa come vocalist al programma televisivo Rai, BALLANDO CON LE STELLE nell'orchestra di Paolo Belli, ha stretto collaborazioni con artisti pluripremiati Grammy e con alcuni dei quali ha portato a termine alcune canzoni del nuovo album in uscita "Tanto tutto passa".La sua musica dalle sonorità tipiche del pop italiano animerà il pomeriggio al Polo Museale nel giorno della Festa della Liberazione. L'ingresso sarà gratuito.