Galattica, Trani ottiene finanziamento regionale da 50mila euro

Lo scorso 23 settembre, la Giunta comunale, assecondando la sensibilità dell'assessore ai servizi sociali, Alessandra Rondinone, e dell'allora assessore alla Pubblica istruzione, Francesca Zitoli, ha deliberato esprimendo la propria volontà di candidarsi a diventare nodo di "Galattica - Rete Giovani Puglia", la nuova strategia messa in campo dalla Sezione Politiche Giovanili della Regione Puglia.L'esito della valutazione regionale, sublimato nella determina dirigenziale 106 dell'11 novembre, è stato comunicato in data odierna al dirigente dell'Area Servizi alla persona, Alessandro Attolico: il Comune di Trani è stato ammesso al finanziamento regionale di complessivi 50.000 euro.L'iniziativa dell'Amministrazione Comunale, che s'inserisce in una logica di sistema e di strategia di amministrazione condivisa, ha visto l'adesione di sei partner appartenenti al tessuto sociale, culturale ed economico della città, che hanno presentato la propria manifestazione di interesse per collaborare alla realizzazione di un Piano locale di interventi sulle politiche giovanili. In dettaglio, il piano proposto comprende un programma di animazione territoriale con funzione formativa, sociale ed artistica, l'attivazione di laboratori socio-culturali e sugli stili di vita sostenibile, l'organizzazione di spazi di welfare generativo di comunità, la realizzazione di servizi per l'informazione, l'accompagnamento ed il supporto giovanile, con particolare riferimento ai soggetti più vulnerabili, al fine di orientarli ed accompagnarli nel loro percorso di vita, nella progettazione di idee, nell'accesso alle opportunità di lavoro e/o di finanziamento.Il dialogo avviato con l'associazionismo locale consente, da un lato, di valorizzare ed implementare le risorse e le esperienze presenti sul nostro territorio e, dall'altro, di favorire una maggiore partecipazione civica dei giovani alla crescita della città.Il Comune ha individuato nella biblioteca comunale Giovanni Bovio (luogo di aggregazione giovanile già attivo) l'epicentro deputato a realizzare il programma di attività e di servizi territoriali descritti.A Trani si consolida una politica di valorizzazione degli spazi pubblici come luoghi di socialità, in cui l'autonomia, il protagonismo ed il potenziale dei ragazzi (nessuno escluso) potranno continuare a trovare libera e concreta espressione."Diamo corso – conclude il sindaco della città, Amedeo Bottaro – ad una nuova fase delle politiche giovanili in grado di dare voce ai giovani e renderli protagonisti di un dialogo costruttivo con tutti gli attori istituzionali, politici e sociali con i quali poter immaginare e costruire insieme il futuro".