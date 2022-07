Gay Pride a Bari, presente anche Trani con i consiglieri Parente e Morollo

«Anche Trani c'era, per dare forza a chi troppe volte è costretto a subire, per la parità dei diritti e per la libertà di essere se stessi. Abbiamo preso parte alla marcia del Pride di Bari per dimostrare la nostra vicinanza perché anche Trani ha bisogno di tornare a fare rumore. Tanta emozione e coinvolgimento per questa grande festa. Quella bizzarra incapacità di accettare le diversità, deve lasciare spazio al diritto che ciascuno di noi ha, e deve difendere, di autodeterminarsi»: lo scrivono in una nota congiunta i consiglieri Lia Parente e Luca Morollo ieri a Bari per partecipare al Gay Pride.«Oltre alla partecipazione, che pure oggi è fondamentale per scardinare logiche retrograde e viziate dal disavanzo culturale, il Comune di Trani, grazie al lavoro della V commissione consiliare, ha approvato il regolamento per la Consulta per le Pari Opportunità, strumento indispensabile per rimuovere gli ostacoli che, di fatto, costituiscono discriminazione diretta o indiretta, valorizza le differenze, favorisce la conoscenza della normativa e delle politiche utili a dare espressione alla differenza di genere e alle esperienze delle donne, attraverso funzioni di sostegno, confronto, consultazione, progettazione e proposta. La politica deve essere capacità di scendere in campo per il progresso, deve essere l'arte che crea strumenti concreti per raggiungere obiettivi comuni».