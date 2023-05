Settimana della "Giornata dell’ostetrica": al Bonomo di Andria un "Open day" con le future mamme

Giovedì 4 maggio, in occasione della settimana della "Giornata dell'ostetrica", le professioniste dell' Unità operativa complessa di Ginecologia e Ostetricia dell'ospedale "Lorenzo Bonomo" di Andria, diretta dal dr. Beniamino Casalino, incontreranno in reparto le future mamme.L'iniziativa denominata "Amiche di pancia" si terrà presso l'aula didattica al VI piano del nosocomio andriese, dalle ore 10 alle ore 18, previa prenotazione al numero 0883/299167. L'incontro con le pazienti, con il patrocinio della Asl Bt e dell'Ordine delle Ostetriche Bari-Bt, è una occasione unica per far conoscere le potenzialità della figura dell'ostetrica, che affianca le donne in gravidanza e durante tutto il percorso della vita.L'"Open Day", autorizzato dalla Direzione Sanitaria, fa parte degli incontri fortemente voluti dal Direttore dr. Beniamino Casalino, finalizzati alla comunicazione e integrazione tra l'ospedale, le professioni sanitarie e la cittadinanza, primo pilastro di una sano rapporto fiduciario nei confronti della Sanità.