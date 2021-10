Gianluca Capano e Francesca Papagno dal liceo "Vecchi" al San Raffaele di Milano

Menti brillanti e sopraffine, due eccellenze che si distinguono per bravura e competenza. Stiamo parlando dei tranesi Gianluca Capano e Francesca Cristiana Papagno, entrambi freschi di diploma al liceo scientifico Valdemaro Vecchi che sono stati ammessi all'Istituto San Raffaele di Milano, università di eccellenza italiana ed europea.Gianluca e Francesca Cristiana nelle settimane scorse hanno superato il concorso per allievi alla Facoltà di Medicina e Chirurgia al San Raffaele e lunedì 18 ottobre per loro sarà il primo giorno da matricole.L'Istituto scientifico universitario San Raffaele è un punto di riferimento per la formazione universitaria di eccellenza, trattandosi di uno degli atenei più quotati del nostro paese. Fondata da Don Luigi Maria Verzé, è stata inaugurata nel 1996 con la Facoltà di Psicologia, cui seguono nel 1998 la Facoltà di Medicina e Chirurgia e nel 2002 la Facoltà di Filosofia. L'ateneo si caratterizza fin dalla sua origine per una stretta integrazione della didattica con la ricerca nelle sue diverse e principali espressioni: ricerca di base, filosofica, sociale. Il San Raffaele è prima Università in Italia secondo il The World University Ranking 2021, 30^ Università al Mondo secondo il Young University Ranking 2021 e prima migliore magistrale di Medicina e Chirurgia in Italia secondo il Censis.Gianluca e Francesca Cristiana sono due esempi di bravura e caparbietà e che portano alto il nome della città di Trani in giro per l'Italia.