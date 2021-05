Gianna Nannini a Trani per Fuori Museo

Il cartellone di Fondazione Seca porta in città l'artista volto del rock per eccellenza

Tornano i grandi eventi a Trani in Piazza Duomo con la rassegna Fuori Museo organizzata dal Polo Museale "Fondazione S.E.C.A." e dalla Vurro Concerti Srl. Un cartellone ricco di appuntamenti con grandi nomi della musica italiana che si esibiranno sul mare, davanti alla maestosa cattedrale, scenario che ancora una volta farà da cornice ad eventi unici e suggestivi.Come quello del prossimo 12 agosto quando a Trani arriverà Gianna Nannini con il suo "Piano forte e Gianna Nannini – La Differenza". L'artista, volto femminile del rock per eccellenza, dopo aver conquistato i palchi di tutta Europa con la sua presenza scenica unica, torna questa estate ad abbracciare i suoi fan in una dimensione più intima e allo stesso tempo affascinante. "Piano forte e Gianna Nannini – La Differenza", dal titolo del suo ultimo album "La Differenza", sottolinea infatti le due anime della sua musica: piano e forte, in un connubio vincente che risuonerà sul palco di Fuori Museo in piazza Duomo a Trani.Info: 0883 582470I biglietti sono disponibili su www.ticketone.it.