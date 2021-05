Un'estate a Trani: cartellone di spettacoli in attesa dell'ufficialità

Claudio Baglioni, Gianna Nannini, Massimo Ranieri, Samuele Bersani, Vinicio Capossela per Bass Culture, gli show di Giorgio Panariello, e poi Christian de Sica, ma anche Festival del Tango, Carolina Morace, Dialoghi di Trani, Festival della Complessità, Dinner in the Sky, spettacolo Day Dreamers, Sveva Classica, Locus Festival con Devendra Banhart. E tanto, tanto altro ancora.L'estate tranese si preannuncia dunque davvero strepitosa e a questi nomi, praticamente già in cartellone (solo per taluni manca l'ufficialità) fra pubblico e privato, se ne potrebbero aggiungere ben presto anche altri, sempre di gran richiamo.Date, luoghi, e modalità (alcune già presenti sulle pagine ufficiali degli artisti), sempre nel rispetto delle norme attuali o future del distanziamento e quant'altro, saranno rese note con precisione nei prossimi giorni, ma è chiaro che fra piazza Duomo, piazza Quercia, piazzale del Monastero e altre "location" anche di nicchia, comprese le periferie, la stagione estiva vedrà diversi luoghi della città coinvolti in questo programma davvero accattivamente. Per tranesi e turisti, naturalmente, che già cominciano a prenotare le proprie vacanze anche in concomitanza con uno di questi eventi.Trani si prepara ad essere ancora una volta protagonista della stagione delle vacanze. Un'altra estate qui, un'altra volta qui: a Trani.