Gigi Mintrone, mamma Nunzia e Damiano: "È andato tutto come volevamo!"

"È bello come una statua greca! Ma davvero la sua anima lo rende ancora più bello: e nel suo dialogo con Gigi, Damiano ha comunicato con l'anima, rassicurandolo, dandogli certezza che lui e gli altri saranno al suo fianco": sono le parole della mamma di Gigi Mintrone, il giovane affetto dalla nascita da tetraplegia spastica che, sapendo della presenza dei Maneskin a Trani, ha voluto fortemente incontrarli."Vorrei che attraverso la scrittura mi aiutassi a spiccare il volo", ha detto Gigi a Damiano che, accovacciato accanto a lui, ha ascoltato e risposto, condiviso, compreso, rassicurato. "Certo che ti aiuteremo", gli ha risposto Damiano. E aggiungendo a Gigi parole che appartengono soltanto a loro.La sensazione, dalla emozione tangibile del frontman dei Maneskin percepita dalla signora, è che Damiano abbia a sua volta preso forza e coraggio da Gigi.E come avrebbe potuto essere altrimenti: costretto nel corpo in una tetraparesi spastica, con la mente, una intelligenza vivace, una straordinaria sensibilità e una forza di volontà come poche ha sempre dimostrato di poter essere più forte.Laureato in scienze politiche con una specializzazione in relazioni internazionali con menzione d'onore da parte del Provveditorato dell'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" per i tempi e il valore del lavoro svolto (si laureò in 4 anni e una sessione e invece di 5, nonostante 8 ore di terapia al giorno), non solo parla ben quattro lingue (inglese, francese, tedesco e spagnolo) ma nella propria, l'italiano, scrive da quando era bambino.E ora, partito per la fiera del libro di Torino fine presenterà ufficialmente "Mamma colorami il cuore", un'opera che dal titolo si percepisce come un vero e proprio inno d'amore a colei che le ali è davvero riuscita a metterle a suo figlio, con la forza invincibile dell'Amore."Mi hanno detto che faranno di tutto per aiutarmi, per farmi trovare una buona occasione anche attraverso il mio libro in questa società e spero davvero che lo faranno", ha dichiarato Gigi col pollice in su mentre usciva da Villa Ascosa, dove li ha incontrati. "E' andata come volevamo": luminoso e felice il sorriso di mamma Nunzia, già, felice di aver reso felice suo figlio; una vita di dolori, ostacoli, a ogni traguardo col sapore più gioioso di una vittoria. Sarà questa la forza irresistibile e la potenza del sorriso di questa piccola grande donna che non si è mai arresa.La lotta di questa mamma, insieme alla intera famiglia, è stata quella di sostenere Gigi nonostante le difficoltà che il destino gli ha riservato dalla nascita: e Gigi lo sa bene, visto che il suo cuore è dipinto grazie a tutto questo.Il sogno di una vera e propria "remuntada", come la chiama in spagnolo, di un riscatto, passa ora anche attraverso l'incontro con il gruppo del momento e in particolare con Damiano, con l'alchimia immediata creatasi tra loro.Gigi le ali che cerca le ha già. Ha da usarle per volare lontano e, anche, con il suo libro, insegnare a tanti come si fa. Damiano e gli altri devono averlo inteso bene quando gli hanno detto "Ci siamo".