Giochi sportivi studenteschi, il Vecchi sale sul podio anche nella fase regionale

Eccellenti risultati ottenuti dalle studentesse e dagli studenti del Liceo Scientifico Vecchi nel corso della Finale Regionale dei Giochi Sportivi Studenteschi di Atletica Leggera disputatasi a Molfetta presso il nuovissimo e attrezzatissimo Stadio comunale "S. Cozzoli" il 17.05.2022.Di assoluto rilievo le performances dei nostri due campioni Melania Muciaccia e Ivan Musicco che, vincendo il titolo regionale, ottengono il diritto a partecipare alla Finale Nazionale, prevista a Pescara dal 29.05.2022 al 02.06.2022.Melania - sorella d'arte di Alessia - grande promessa del mezzofondo nazionale, si è imposta agevolmente nei 1000m, mentre Ivan, atleta ancora quattordicenne, nella gara del getto del peso 5 Kg sbaragliava il campo costituito da avversari sulla carta molto più accreditati.Pregevole, inoltre, il risultato conseguito anche dalla squadra maschile della cat. Allievi (comprendente i nati 2005-2006-2007): già vincitori del titolo provinciale lo scorso 11.05.2022, gli studenti hanno conquistato il secondo posto a squadra (classifica ottenuta sommando i risultati di tutte le specialità in programma: 100m, 1000m, 100 ostacoli, salto in lungo, salto in alto, getto del peso, staffetta 4x100).Squadra maschile cat. allieviBulku Alessio 100mDi Bisceglie Davide 1000m Ferrario Luca Salto in lungoMusicco Ivan Peso 5Kg 1^ posto Musicco Luca 100hsNeri Flavio salto in altoDi riguardo sicuramente anche i risultati conseguiti dalle alunne partecipanti a titolo individuale in quanto già vincitrici del titolo provincialeIndividuali cat. allieveDi Lernia Ludovica 100hsMuciaccia Melania 1000m 1^ posto Tedeschi Sofia 100mI successi delle studentesse e degli studenti del Liceo Vecchi sono stati resi possibili anche grazie al Protocollo Ministeriale di Studenti Atleti di alto Livello (DM 279/2018), attivato dalla Scuola, allo scopo di far coniugare i duri allenamenti della vita di atleta con lo studio quotidiano.Vive congratulazioni a tutti gli atleti dalla Dirigente Scolastica, prof.ssa Angela Tannoia, unitamente a tutta la comunità del Vecchi che tifa per i suoi campioni!