Giochi sportivi studenteschi, trionfo del liceo Vecchi nella fase provinciale

Presso il nuovissimo Stadio comunale "Mario Saverio Cozzoli" di Molfetta si sono appena concluse le gare della fase provinciale di Atletica Leggera su pista dei giochi sportivi studenteschi.Gli studenti del Liceo Scientifico Vecchi, accompagnati dal prof. Trombetta L., ancora una volta, portano a casa una cascata di trofei a conferma dell'attenzione concreta che la scuola riserva anche alle competizioni sportive.In particolare le allieve conquistano:1°posto Muciaccia Melania 1000 M.1°posto Di Lernia Ludovica 100 hs1°posto Tedeschi Sofia 100 mt.2° posto Losito Martina Peso 3 Kg;2° posto Monterisi Silvia Salto in lungo;2° posto Ricapito Serena Salto in alto;2°posto Staffetta 4x100;Squadra Allieve 2°posto a livello provinciale.Le allieve Muciaccia, Tedeschi e Di Lernia si qualificano alla fase regionale.Gli allievi conquistano:1° posto Bulku Alessio 100 m;1° posto Musicco Ivan Peso 4Kg;1° posto Musicco Luca 100 hs;2° posto Neri Flavio salto in alto;2° posto Di Bisceglie Davide 10003°posto Ferrario Luca Salto in lungo3°posto Staffetta 4x100;La Squadra Allievi ottiene il 1°posto a livello provinciale e si qualifica alla fase regionale.Juniores Maschile:1° posto Calefato Pasquale Peso 4 kg.1° posto Di Martino Enrico 100m.Il Liceo Vecchi coltiva lo sport nelle sue molteplici espressioni anche mediante il Protocollo ministeriale studente atleta di alto livello (D.M. 279/2018): una Scuola a 360°! Le più vive felicitazioni da parte della Dirigente Scolastica, prof.ssa Angela Tannoia, e da tutta la comunità del Liceo Scientifico Vecchi orgogliosa dei traguardi raggiunti dai campioni.