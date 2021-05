Giorgio Panariello a Trani per Fuori Museo

Tornano i grandi eventi a Trani in Piazza Duomo con la rassegna Fuori Museo organizzata dal Polo Museale "Fondazione S.E.C.A. e dalla Vurro Concerti Srl. Un cartellone ricco di appuntamenti, con grandi nomi della musica italiana e non solo che si esibiranno sul mare, davanti alla maestosa cattedrale, scenario che ancora una volta farà da cornice ad eventi unici e suggestivi. Come quello del prossimo 20 agosto quando a Trani arriverà Giorgio Panariello con il suo nuovo spettacolo "STORY", un lungo monologo dove, da solo sul palcoscenico, racconta come è nato "Panariello". Dai suoi esordi ai più prestigiosi palchi italiani,sul palco allestito in piazza Duomo a Trani andrà in scena la storia a lieto fine di un giovane cameriere della Versilia che realizza il sogno di diventare uno dei nostri più conosciuti one man show.Info: 0883 582470I biglietti sono disponibili su www.ticketone.it.