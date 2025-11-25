Giornata contro la violenza sulle donne, quattro mesi di eventi

In occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, l'Ambito Territoriale di Trani Bisceglie, la cooperativa sociale di Promozione Sociale e Solidarietà (che gestisce il centro antiviolenza "Save") e gli assessorati alle pari opportunità e alle politiche sociali dei Comuni di Trani e Bisceglie, uniscono le forze per la realizzazione di una campagna di sensibilizzazione che partirà a novembre 2025 e terminerà nel mese di marzo 2026.L'iniziativa, intitolata "Il Filo che ci unisce da novembre 2025 a marzo 2026", mira a coinvolgere la cittadinanza su un tema di fondamentale importanza attraverso diverse forme di espressione, in particolare quella artistica e teatrale.Di seguito il programma:Rassegna Teatrale: "Il Filo che ci unisce… a Teatro" - Per il secondo anno consecutivo, la rassegna propone una serie di eventi teatrali gratuiti per riflettere sulla violenza di genere, un tema ormai centrale nella cronaca quotidiana.Venerdì 28 novembre 2025: "Lo spazio delle donne" incontro con Daniela Baldassarra presso il Teatro Don Sturzo, in via pozzo Marrone, 86 – Bisceglie (ingresso ore 19.30 sipario ore 20)Venerdì 16 gennaio 2026: "Sola contro la mafia" di Arianna Gambaccini e la regia di Vito d'Ingeo presso la sala teatro del "Centro Jobel" in via Giuseppe di Vittorio,60 - TraniVenerdì 20 febbraio 2026: "Colonn Irritabile" scritto e diretto da Marco Colonna e Alessandro Tagliente presso il Teatro Don luigi Sturzo in via Pozzo Marrone, 86 - BisceglieLa partecipazione agli spettacoli è gratuita previa prenotazione obbligatoria tramite il seguente link.Iniziative con gli Istituti Scolastici - Ampio spazio è dedicato alla formazione e alla sensibilizzazione delle nuove generazioni in collaborazione con le scuole secondarie di I e II grado delle città di Trani e Bisceglie.Contest "Narciso non ama – perché Malessere no!": Rivolto alle scuole secondarie di secondo grado per la realizzazione di elaborati artistici. La premiazione è prevista a gennaio 2026"Il Manifesto delle Relazioni Sane": Laboratorio affettivo rivolto alle scuole secondarie di primo e secondo grado.Eventi e Collaborazioni di Novembre/Dicembre - Il Centro Antiviolenza SAVE in sinergia con associazioni e istituzioni locali ha pianificato una ricca serie di iniziative nel mese di novembre 2025:Venerdì 21 novembre: "Percorso Bollino Rosa" (con Consultorio del Comune di Bisceglie)Martedì 25 novembre, ore 17.00: "Oltre il 25 novembre – La Violenza non è una storia già scritta" (con Commissione Pari Opportunità del Comune di Bisceglie) presso la Sala degli Specchi di Palazzo Tupputi – BisceglieMercoledì 26 novembre, ore 16.30: "Voci di parità" (con Legambiente Trani) presso la Biblioteca Comunale "Giovanni Bovio"- TraniGiovedì 27 novembre: "Il manifesto delle Relazioni sane" (Momento di sensibilizzazione presso la scuola Monterisi di Bisceglie)Giovedì 27 novembre, ore 18.00: "Le Parole che non ho detto"- reading in collaborazione con il Circolo dei lettori - Biblioteca "Isola che non C'è"- opera Don Uva - BisceglieMartedì 2 dicembre, 9.30 – 12.00: Momento di sensibilizzazione presso i mercati comunali di Trani e BisceglieLa Cittadinanza è invitata a partecipare a tutti gli eventi per manifestare solidarietà e impegno concreto nella lotta contro la violenza di genere e per promuovere una cultura di rispetto, uguaglianza e solidarietà e libera dalla violenza.La partecipazione è gratuita e aperta a tutti.