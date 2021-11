Giornata delle Forze Armate, a Trani onorificenze per il Luogotenente Luca Tundo e il Caporal Annarita Garofalo

Oggi, giovedì 4 novembre, in occasione della Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate, in villa comunale si è svolta la tradizionale cerimonia ai piedi del Monumento dei Caduti di guerra. Al rito, oltre il sindaco ed esponenti politici, hanno preso parte i Comandi appartenenti alle Forze Armate ed alle Forze di Polizia presenti sul territorio comunale. Come da tradizione è stata deposta anche una corona d'allora ai piedi del Monumento ed eseguito l'alzabandiera.Il sindaco, subito dopo la cerimonia, si è spostato a Palazzo Palmieri per la consegna di due due pergamene ad altrettanti militari dell'esercito per azioni di salvataggio compiute: si tratta del Luogotenente Luca Tundo e del Caporal Maggiore Capo Annarita Garofalo.