Giornata di prevenzione delle malattie cardiovascolari, visite ed esami negli ospedali della Bat

Fondazione Onda ETS dedica la giornata del 27 maggio alla prevenzione delle malattie cardiovascolari con l'obiettivo di sensibilizzare la popolazione sull'importanza della prevenzione che rappresenta la strategia più efficace per ridurre il rischio di patologia e mortalità. Negli ospedali bollini rosa si effettueranno visite specialistiche, esami strumentali, colloqui, info point, conferenze e distribuzione di materiale informativo.Fondazione Onda ETS dal 2007 attribuisce agli ospedali che erogano servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie femminili il riconoscimento del Bollino Rosa. Il network, composto da 361 ospedali dislocati sul territorio nazionale, sostiene Fondazione Onda ETS nel promuovere, anche all'interno degli ospedali, un approccio "di genere" nella definizione e nella programmazione strategica dei servizi clinico-assistenziali, indispensabile per garantire il diritto alla salute non solo delle donne ma anche degli uomini.Ospedale Dimiccoli di Barletta:Data: 27/05/2025Tipologia: Counselling per calcolo rischio nelle malattie reumatoogicheUlteriori Informazioni: Artrite reumatoide, artrite psoriasica, spondiloartriti. Portare con sè documentazione sanitaria reumatologica, ultimo referto ed esami di laboratorio (colesterolo totale e HDL)Orario pomeriggio: 15:30 - 17:30Luogo / Sede: AMBULATORIO REUMATOLOGIA PIANO TERRA STANZA 21 - 22 - 23Prenotazione obbligatoria: SiIndirizzo e-mail a cui prenotarsi: reumatologia.barletta@aslbat.itOspedale Vittorio Emanuele II di Bisceglie:Data: 27/05/2025Tipologia: VISITA CARDIOLOGICAUlteriori Informazioni: SCREENING CARDIOVASCOLARE NELLA DONNA DIABETICA IN MENOPAUSA E POSTMENOPAUSAOrario mattina: 09:00 - 12:00Orario pomeriggio: 15:00 - 18:00Luogo / Sede: AMBULATORIO DI CARDIOLOGIAPrenotazione obbligatoria: SiNumero di telefono a cui prenotarsi: 080.3363369 - Fascia oraria di prenotazione: 9.00-12.00Data: 27/05/2025Tipologia: ECGUlteriori Informazioni: SCREENING CARDIOVASCOLARE NELLA DONNA DIABETICA IN MENOPAUSA E POSTMENOPAUSAOrario mattina: 09:00 - 12:00Orario pomeriggio: 15:00 - 18:00Luogo / Sede: AMBULATORIO DI CARDIOLOGIAPrenotazione obbligatoria: SiNumero di telefono a cui prenotarsi: 0803363369 - Fascia oraria di prenotazione: 9.00/12.00Data: 27/05/2025Tipologia: ECOCARDIOGRAFIAUlteriori Informazioni: SCREENING CARDIOVASCOLARE NELLA DONNA DIABETICA IN MENOPAUSA E PSOTMENOPAUSAOrario mattina: 09:00 - 12:00Orario pomeriggio: 15:00 - 18:00Luogo / Sede: AMBULATORIO DI CARDIOLOGIAPrenotazione obbligatoria: SiNumero di telefono a cui prenotarsi: 0803363369 - Fascia oraria di prenotazione: 9.00/12.00