Giornate Fai, gli alunni della Rocca-Bovio-Palumbo si trasformano in apprendisti ciceroni

Sono partite Le Giornate FAI per le scuole che coinvolgono numerosi alunni della Rocca Bovio Palumbo nel ruolo di Apprendisti Ciceroni, progetto del FAI nato nel 1996 e cresciuto negli anni, un'opportunità per i più giovani di sentirsi direttamente coinvolti nella vita sociale e culturale della propria città e sviluppare lo spirito di una cittadinanza attiva intesa come impegno per la tutela del paesaggio, la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale.Il percorso La Cattedrale di Trani: tra scienza e conoscenza, immagini e numeri è stato progettato con lo scopo di promuovere la conoscenza storico-artistica della Cattedrale di Trani e di valorizzarne le componenti strutturali e scultoree dal punto di vista iconografico e matematico.La visita guidata al monumento ha l'intento di svelare ai visitatori la visione geometrico-matematica dell'apparato architettonico dell'edificio sacro, nonché di far comprendere come la matematica rifletta nella simbologia artistica cristiana medievale la perfezione celeste, prerogativa di tutto il Medioevo romanico, e come, di conseguenza, anche tutto il ricco apparato scultoreo si inserisca in tale simbologia teologico-matematica.