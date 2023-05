Giovanna Pizzichillo: "Pronta a mettermi al servizio della Comunità"

Una breve dichiarazione, non priva di emozione ma soprattutto densa di un senso di responsabilità nei confronti dei cittadini e dei commercianti delle piccole e medie imprese della Città: riportiamo integralmente le parole di Giovanna Pizzichillo, neo assessore con deleghe alle attività produttive, commercio, artigianato, politiche per lo sviluppo economico e politiche abitative, con alle spalle un' attività professionale di dottore commercialista e revisore legale nata dalla laurea in Economia e Commercio conseguita nell'Università degli Studi di Bari:"Nel ringraziare il Sindaco per la fiducia accordatami, sono pronta a dare il mio contributo in giunta mettendomi al servizio dei cittadini con le loro esigenze abitative, dei commercianti e delle piccole e medie imprese che ,in un difficile periodo storico come questo, necessitano di una particolare attenzione e di misure adeguate di sostegno e protezione. Oltre l'impegno personale, porto in dote la mia esperienza professionale, garantendo sempre un canale di ascolto, aperto verso tutti, con l'obiettivo di semplificare e risolvere i piccoli e grandi problemi."