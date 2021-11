Giovanna Ventura firma "Movie Mag" in onda questa sera su Rai Movie

E' firmata dalla registra tranese Giovanna Ventura la puntata di "Movie Mag" in onda questa sera su Rai Movie alle 22.50. In questa puntata, curata appunto dalla Ventura che ne firma la regia, il consueto servizio di repertorio è dedicato al grande maestro Mario Monicelli. Nel corso della trasmissione ci saranno anche il premio Oscar Paolo Sorrentino, oltre a tante altre notizie interessanti di Cinema.Giovanna Ventura ha partecipato anche alla "Festa del Cinema" di Roma nell'ottobre scorso con il documentario intitolato "Fellini e Simenon-con profonda simpatia e sincera gratitudine", scritto e diretto dalla stessa regista tranese, andato in onda su Rai Movie nei giorni scorsi.