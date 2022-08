Giovedì un nuovo appuntamento con Dialettando, rassegna di poeti e poesie in vernacolo

Giovedì 18 agosto, ore 21:00, via San Giorno c/o spazio antistante l'American Bar Sfarges, nuovo appuntamento con Dialettando, rassegna di poeti e poesie in vernacolo, curata da Nicola Ambrosino, organizzata da Marco Pilone del Teatro MIMESIS di Trani e promossa dalla Associazione Culturale "L'Ebanista". Interverranno, tra gli altri, Pino Fusco, Giulio Di Filippo, Gigi De Santis, Giacomo Loconsole, Onia Angiulli e Michele Aprile.Presenta Domenico De Gennaro. Introduce Giuseppe Laurora. Ingresso con consumazione obbligatoria.